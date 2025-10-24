VIDEO Se registra incendio en restaurante cercano al Monumento a la Revolución; reportan 16 personas intoxicadas y 150 evacuadas

Esta noche se registra un incendio en un restaurante ubicado frente al Monumento a la Revolución, en la colonia Tabacalera.

Se reportan 16 personas intoxicadas por el humo.

Hasta el momento se desconoce qué originó el fuego en el lugar, por este incidente.

#ÚLTIMAHORA 🚨 | Incendio en el restaurante 'La Soldadera', ubicado a un costado del Monumento a la Revolución. Realizan evacuación de personas.



📹 Francisco José pic.twitter.com/TLOuwujtn6 — El Universal (@El_Universal_Mx) October 25, 2025

Lee también: Asesinan a balazos a dos hombres en Tepito; una mujer resulta lesionada

Aún no hay reportes sobre si el negocio afectado, de nombre La Soldadera, estaba en funciones cuando comenzó el incendio.

Al momento, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México atienden la emergencia.

Incendio cerca del Monumento a la Revolución pic.twitter.com/fVhDkPs5wF — Eduardo Castellanos (@eduardox88) October 25, 2025

El jefe de los bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, informó que fueron 150 las personas evacuadas por el fuego en el negocio La Soldadera.

🚒 Bomberos combaten el fuego que se desató por una explosión en un restaurante ubicado a un costado del Monumento a la Revolución



🚨 La emergencia provocó el desalojo de vecinos y personas que se encontraban en el negocio



📹 Víctor Hernández/EL UNIVERSAL pic.twitter.com/6JSrMUmKoj — El Universal (@El_Universal_Mx) October 25, 2025

"Atendemos incendio por fuga de gas en el restaurante La Soldadera. Informo que hemos extinguido el fuego y desalojado a 150 personas que se encontraban en el lugar. Realizamos recorrido por el edificio".

#AlMomento Atendemos incendio en un contenedor de gas del sistema de aire acondicionado en el restaurante La Soldaderas. Informo que hemos extinguido el fuego y desalojado a 150 personas que se encontraban en el lugar. Realizamos recorrido por el edificio.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/eVcaMT2Mio — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) October 25, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr