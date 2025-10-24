VIDEO Se registra incendio en restaurante cercano al Monumento a la Revolución; reportan 16 personas intoxicadas y 150 evacuadas

Más Información
Esta noche se registra un incendio en un restaurante ubicado frente al Monumento a la Revolución, en la colonia Tabacalera.
Se reportan 16 personas intoxicadas por el humo.
Hasta el momento se desconoce qué originó el fuego en el lugar, por este incidente.
Aún no hay reportes sobre si el negocio afectado, de nombre La Soldadera, estaba en funciones cuando comenzó el incendio.
Al momento, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México atienden la emergencia.
El jefe de los bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, informó que fueron 150 las personas evacuadas por el fuego en el negocio La Soldadera.
"Atendemos incendio por fuga de gas en el restaurante La Soldadera. Informo que hemos extinguido el fuego y desalojado a 150 personas que se encontraban en el lugar. Realizamos recorrido por el edificio".
dmrr/cr
