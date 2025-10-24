Jesús Sesma Suárez fue reelecto como Secretario General del Partido Verde Ecologista de México en la Ciudad de México y reiteró que es “la fuerza viva que está transformando la Ciudad”, apuntó.

Durante el encuentro de renovación de la Dirigencias Estatal CDMX 2025 señaló que asumir nuevamente la responsabilidad de conducir al partido “no es un premio personal, sino una responsabilidad compartida; un compromiso que renuevo con profunda convicción, una tarea que me une más que nunca con ustedes, con nuestra gente y con nuestra Ciudad”.

Durante su discurso, Jesús Sesma agradeció el trabajo de todos los integrantes del Partido Verde ya que aseguró “son los embajadores de nuestras causas en cada colonia y calle; quienes salen, tocan las puertas y defienden nuestros ideales. Y por eso, desde el fondo de mi corazón, gracias. Gracias por no rendirse, por creer, y seguir haciendo que el Verde crezca. Hoy, con orgullo, y gracias a todo ello, somos la tercera fuerza política de la capital del país y es hora de redoblar esfuerzos”.

Aseguró que no se trata de un premio personal, "sino una responsabilidad compartida". Foto: Especial

“Es el momento de prepararnos más que nunca, fortalecer nuestras estructuras, ideales y alianzas con la ciudadanía, salir a las calles con la frente en alto y con la seguridad de que representamos causas justas, que importan, que cambian vidas. Demostremos que el Verde está listo para construir, junto con la gente, la Ciudad que todas y todos queremos; esa ciudad que late en nuestros corazones. Una capital viva, verde y orgullosa de su gente; un lugar donde la justicia social y el respeto al medio ambiente caminen siempre de la mano, y no sean solamente un sueño, sino una realidad”, destacó el Secretario General.

También pidió mantener la unidad, firmeza y lealtad al interior del Partido Verde, así como el orgullo de pertenecer a una familia que ha sabido mantenerse congruente y poner siempre por delante el bien común.” Solo así seguiremos siendo una opción real, honesta y con rumbo para todas y todos. Hemos nacido de las causas justas para no morir, crecido paso a paso con trabajo, con convicción y con la confianza de quienes creen que sí se puede hacer política de otra manera”.

“Hoy estamos aquí, más fuertes, más unidos y comprometidos con nuestra Ciudad. Porque la mejor manera de honrar lo que hemos logrado es seguir trabajando con carácter, con pasión y con la confianza de saber que estamos del lado correcto, del lado de la gente, del medio ambiente, del bienestar animal, de la justicia y de una Ciudad que merece más”, dijo.

