Naucalpan, Mex.- Entre los resultados que dejó la Operación Caudal, además de la localización 51 pozos y 138 tomas de agua clandestinas, así como el aseguramiento de 322 transportes tipo pipas de diferentes capacidades y 37 vehículos diversos, hubo 7 personas que resultaron detenidas.

De acuerdo al reporte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México sobre el despliegue realizado este viernes en 48 municipios, los detenidos fueron sorprendidos en flagrancia.

Entre los resultados que dejó la Operación Caudal, además de la localización 51 pozos y 138 tomas de agua clandestinas, así como el aseguramiento de 322 transportes tipo pipas. Foto: Especial.

A dos de ellos los arrestaron por su probable participación en el delito contra el correcto funcionamiento de las instituciones de seguridad pública; mientras que a otras dos personas por portación de arma prohibida; a dos por delitos contra el servicio público y distribución del agua.

Y a un hombre más por ataque peligroso y portación de arma prohibida, pues presuntamente utilizó una arma de fuego con la finalidad de evitar la inspección de un inmueble, en el municipio de Lerma.

Lee también: Niegan cambio de medida cautelar a Allan “N”, acusado del feminicidio de Ana María Serrano Céspedes, en Edomex

La Fiscalía mexiquense también puntualizó que ejercitará acciones penales en contra de diversos objetivos identificados como integrantes relevantes de organizaciones sociales que operan bajo la fachada de sindicatos, “en atención a su relación con delitos relacionados con la explotación y comercialización ilegal de agua”.

La Fiscalía mexiquense también puntualizó que ejercitará acciones penales en contra de diversos objetivos identificados como integrantes relevantes de organizaciones sociales. Foto: Especial.

Lo mismo ocurrirá en contra de servidores públicos y particulares, “por su probable intervención en los hechos constitutivos de delito que dieron origen a la Operación Caudal”.

Las organizaciones que identificó la autoridad son: Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, USON; Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México, ACME; Los 300; Libertad; 25 de Marzo; 22 de Octubre y Chokiza; además de comisariados ejidales, particulares o en complicidad con autoridades.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr