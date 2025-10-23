Tlalnepantla, Méx.-Un juez negó la solicitud de cambio de medida cautelar a Allan “N”, imputado por el feminicidio de Ana María Serrano Céspedes, por lo que permanecerá bajo prisión preventiva mientras avanza el proceso penal en su contra.

En audiencia extraordinaria, realizada en los Juzgados de Barrientos, el juez sostuvo que debido a las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) la medida cautelar de prisión preventiva justificada no podía ser modificada y no existía cambio alguno para hacerlo.

Ante esta resolución, Ximena Céspedes, madre de Ana María, se dijo agradecida con el Poder Judicial y la Fiscalía mexiquense por haber actuado conforme a derecho.

“Nuestra única solicitud sigue siendo la misma, pedimos a todos los implicados que sigan en el proceso. Lo único que queremos es que conforme a la legalidad, al derecho, al debido proceso, pero a la justicia pronta y expedita podamos llegar a juicio”, comentó a través de un mensaje en sus redes sociales.

Ximena Céspedes enfatizó que continuará en la lucha por la búsqueda de justicia para su hija.

“El juicio es un proceso más de duelo y es muy difícil, pero, desde la muerte de Ana María hemos tratado de vivir con un propósito que es lograr que ninguna otra mujer muera víctima de feminicidio, ni en México, ni en Colombia , ni en el mundo”, expresó.

Ana María Serrano Céspedes fue localizada sin vida el 12 septiembre del 2023, dentro de su casa en Condado de Sayavedra, Atizapán de Zaragoza.

Los primeros indicios señalaban que la muerte había sido causa de suicidio, sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) concluyeron en un caso de feminicidio.

Luego de la búsqueda de pruebas, la Fiscalía obtuvo vídeos de cámaras de videovigilancia en la zona residencial donde vivía Ana María, en los que, presuntamente, se observa a un hombre ingresando a su vivienda. Este fue identificado como Allan “N”, expareja de la joven.

Tras este hallazgo, las autoridades solicitaron una orden de aprehensión contra Allan “N” por el delito de feminicidio y fue ingresado al Reclusorio de Barrientos, en Tlalnepantla.

