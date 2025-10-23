Ecatepec, Méx.- El municipio de Ecatepec reportó la única reducción y la “más significativa” en percepción de inseguridad entre los municipios del Estado de México en el tercer trimestre del año respecto del segundo, además de que las familias percibieron mayor efectividad del gobierno municipal para resolver los problemas.

El INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Púbica Urbana (ENSU), correspondiente al período junio-septiembre de este año, donde Ecatepec reportó una reducción de más de 6.3 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad respecto del trimestre previo.

El municipio recordó que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al cierre del tercer trimestre de este año y en comparación con el mismo lapso del año pasado, en Ecatepec la incidencia delictiva se redujo hasta en 50 por ciento en ilícitos como homicidios dolosos, secuestros, robo de vehículos, extorsiones, robo a casa habitación, robo en transporte, robo a transeúnte, robo a transporte de carga, robo a negocio y narcomenudeo.

Lee también: Tras más de 7 horas, bomberos controlan incendio de bodega de colchones en Ecatepec; operaba sin autorización

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss expresó que estos resultados, tanto los de la ENSU como los de la reducción de la incidencia delictiva, son producto de la estrategia de seguridad aplicada por la presidenta de la República Claudia Sheinbaum y la gobernadora mexiquense Delfina Gómez, así como del trabajo coordinado entre los niveles de gobierno federal, estatal y municipal.

Ecatepec también registró una reducción importante en la percepción de inseguridad en septiembre del 2025 contra el mismo mes del año pasado de 3.4 puntos porcentuales, según la ENSU.

En el documento se expuso que entre los espacios que generan más sensación de inseguridad a los vecinos de Ecatepec son los cajeros automáticos en vía pública (88.6 por ciento), seguido de transporte público (87.0 por ciento), luego calle (80,9 por ciento) y después siguieron banco, parque recreativo, carretera, mercado, automóvil y centro comercial.

Al respecto, la presidenta municipal refirió que hubo un cambio en ese rubro pues ahora son los cajeros y no el transporte los espacios de más sensación, esto debido al despliegue de operativos en el transporte, pero informó que se reforzarán los operativos en todos esos espacios para ofrecer mayor seguridad.

Lee también: Revisarán 45 casas cercanas a fábrica clandestina de colchones incendiada en Ecatepec

Es conveniente anotar que, de acuerdo con la ENSU, el de la delincuencia está en quinto lugar como problemática para los ciudadanos, después de alumbrado público, coladeras tapadas por acumulación de desechos y fallas y fugas de agua.

También, en el documento se anotó que los ciudadanos percibieron un mejor desempeño de La Marina, que pasó de 86.2 por ciento de efectividad en el segundo trimestre a 88.2 en el tercero, siendo la institución de mayor nivel de confianza en el país.

Por último, en la encuesta se hizo referencia a la efectividad del gobierno para resolver los problemas, logrando aumentar 6.6 puntos porcentuales en el último trimestre, dejando atrás los primeros lugares en inefectividad de los últimos tres años, de acuerdo con la percepción ciudadana reportada a la ENSU.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr