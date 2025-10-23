Ecatepec, Méx.— Autoridades de Protección Civil de Ecatepec revisarán 45 casas para determinar si sufrieron algún tipo de daño, debido a que están en el perímetro de la fábrica de colchones que se incendió este martes en la colonia Hank González.

Guadalupe Chávez Castillo, jefa de Prevención de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec, informó que valoran los riesgos en viviendas aledañas al edificio incendiado, por las altas temperaturas a que estuvieron expuestas.

Esas acciones se llevarán a cabo por personal de la Subdirección de Análisis de Riesgo y del Departamento de Prevención, que visitó viviendas en las calles 111 y 114, para realizar la valoración de riesgos y emitir un dictamen al respecto.

Trabajadores de Servicios Públicos y del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (SAPASE), entre otras áreas, con apoyo de cinco camiones vactor, continuaron ayer con labores de limpieza en calles aledañas a la fábrica, donde la combinación del agua con productos químicos formó una pasta resbaladiza que pone en riesgo a la población y la red de drenaje.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss visitó la noche del martes la zona afectada por el incendio de la fábrica clandestina de colchones y se comprometió con los vecinos a efectuar los trabajos necesarios para que regresen a sus actividades normales.

Jesús Clara González, director de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec, informó que cuatro familias no han podido regresar a sus hogares, debido que sus viviendas se localizan junto a la fábrica y es necesario esperar al menos 48 horas para descartar cualquier riesgo.

El inmueble incendiado será suspendido por autoridades municipales y por la fiscalía mexiquense, debido al riesgo que representa para la población.

Las autoridades municipales atendieron ayer una denuncia ciudadana y suspendieron otra empresa dedicada a la fabricación de colchones ubicada en calle 3, en la misma colonia, la cual carecía de medidas mínimas de seguridad.