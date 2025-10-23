Toluca, Méx.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez emitió la declaratoria de emergencia por inundación debido a las intensas lluvias registradas durante septiembre en dos municipios; La Paz y Nezahualcóyotl.

La proyección refiere que la población afectada es de 48 mil 460; el 86.4% en Nezahualcóyotl y el 13.6% en La Paz, además se contabilizan 13 mil 984 viviendas dañadas.

El acuerdo publicado en Gaceta de Gobierno indica que las fuertes lluvias suscitadas en septiembre del afectaron, en específico a las Colonias Valle los Reyes Acaquilpan, Valle de los Pinos, Floresta, Tepozanes y Zona Centro los Reyes, del municipio La Paz, y del municipio de Nezahualcóyotl, en las colonias Loma Bonita, Santa Martha, Evolución, Ampliación General José Vicente Villada, Metropolitana, Las Águilas y Benito Juárez.

Precisa que por las condiciones de las redes públicas y las necesidades técnicas para atender la emergencia, es necesario que se realicen acciones de prevención, atención y recuperación en distintas localidades, además del municipio en emergencia, para que se pueda remediar la situación de forma integral.

Con la declaratoria, la aplicación de recursos humanos, materiales y financieros deberá realizarse de forma amplia.

“Se considera que existirá un periodo de lluvias y ciclones tropicales del 15 de mayo al 30 de noviembre de 2025, por lo que aún restan 06 semanas para que se pueda considerar concluida la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025, lo cual obliga a el Gobierno del Estado de México a generar acciones de prevención y gestión de riesgos derivadas de los fenómenos perturbadores y apoyar en la recuperación parcial o total de los daños sufridos en la infraestructura y mobiliario afectado”, se precisa.

En el documento, la titular del Ejecutivo instruyó a la Secretaría General de Gobierno para que, a través de Protección Civil coordine, con las dependencias y organismos auxiliares competentes, las acciones de auxilio y asistencia ante la emergencia para la respuesta inmediata, oportuna y de recuperación que permita a los municipios afectados, y a aquellos que presenten fenómenos perturbadores similares, la protección de sus habitantes y sus bienes, así como, garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales, así como las medidas para apoyar en la recuperación parcial o total de los daños sufridos en la infraestructura y mobiliario afectado, hasta que la emergencia desaparezca.

También instruyó a la Secretaría de Finanzas para que realice las transferencias que permitan a las instancias contar con los recursos para hacer frente a la contingencia de manera inmediata. Y finalmente instruye a la Oficialía Mayor a llevar a cabo los procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios que se necesiten.

