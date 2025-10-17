Toluca, Méx.— La gobernadora Delfina Gómez Álvarez tomó protesta a Mónica Chávez Durán como titular de la Oficialía Mayor mexiquense, cargo que dejó Trinidad Franco.

Mientras que María Esther Rodríguez Hernández, quien era coordinadora estatal de las Adelitas y del Comité de la 4T en Coacalco, será la nueva titular de la Secretaría de Mujeres, cargo que era ocupado por Mónica Chávez.

Entre los nuevos nombramientos se encuentra el de Carlos Brito Lavalle como director del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Fue secretario Técnico de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, director general de Canal Once y director general de Comunicación Social en el IMSS Bienestar.

También Miguel Ángel Sánchez González llega como director del Instituto del Deporte del Estado de México. Ha sido promotor de educación física en escuelas en Texcoco.

Armando González Zozaya fue nombrado director de Personal de la Oficialía Mayor. Él fue director General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada (SANEF) en la Secretaría de Educación Pública.

De septiembre de 2023 a la fecha, la mandataria Delfina Gómez ha hecho cuatro cambios en las secretarías de Finanzas, Agua, Seguridad, Oficialía Mayor y, ahora, en la de Mujeres.