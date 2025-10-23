La alcaldía Benito Juárez informó que la oquedad que se formó el miércoles en avenida Adolfo Prieto, en la colonia Del Valle Norte, donde un camión repartidor de refrescos quedó parcialmente hundido, ya fue atendida y reparada.

La alcaldía explicó que el hundimiento se originó por el impacto en el terreno tras recientes trabajos de bacheo en la zona.

La demarcación detalló que el camión logró salir luego de que se retirara parte de su carga, sin necesidad de asistencia de grúas ni de otro equipo pesado y pudo continuar con su recorrido.

Reparan hundimiento en avenida Adolfo Prieto tras incidente con camión repartidor en la Del Valle. Foto: Especial

De acuerdo a la demarcación, personal de la Dirección de Servicios Urbanos de la alcaldía realizó labores de mantenimiento en el lugar, que consistieron en rellenar la oquedad y repavimentar el área afectada para garantizar la seguridad de los automovilistas.

El percance ocurrió durante la mañana ayer, provocando el cierre temporal de un tramo de la vialidad y afectando la circulación de vehículos en la zona.

La alcaldía confirmó que no se registraron personas heridas ni atrapadas; el conductor del camión fue valorado por un equipo de emergencia en el lugar y resultó ileso, descartando cualquier riesgo para la integridad de los involucrados.

