Jaguar, Zorro, Polixiote, y más de 30 personajes formarán parte de la “Primera Carrera de Botargas del Terror”, que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México realizará este sábado 25 de octubre en el , a partir de las 17:00 horas.

En total, 33 botargas cometn disfraces alusivos al y Halloween representarán a diferentes áreas de la dependencia, entre ellas la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, la Policía Metropolitana, la Subsecretaría de Control de Tránsito, la Policía Bancaria e Industrial (PBI), el Sistema Penitenciario y la Policía Auxiliar.

La SSC celebrará la “Carrera de Botargas del Terror” en el Centro Histórico. Foto: Especial
Estas son las botargas que correrán en el evento:

  • Jaguar – Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial
  • Zorro – Policía Metropolitana (“Agrupamiento Zorros”)
  • Polixiotes – Botargas clásicas de la SSC que representan a la Policía Amigable
  • Anubis – Subsecretaría de Control de Tránsito
  • Semaforín y Semaforina – Subsecretaría de Control de Tránsito (educación vial)
  • Rocky y Tanis – Policía Bancaria e Industrial (PBI)
  • Pixan – Sistema Penitenciario
  • Corso, Periquín, Comisario Tibu, Orquídeas, Pantera, Samu, Tigre, Rey Cobra, Manchas, Rulo, Buck, Espartano, Super Alce, Alce Girl, Alce Boy, Orión, Comandante Tavo, Lobo, Dragón, Kike el Gavilán, Topo Turu-Ru, Excalibur, Espada, Polito y Búfalo – Policía Auxiliar
  • Prudencia – Subsecretaría de Tránsito

La SSC celebrará la “Carrera de Botargas del Terror” en el Centro Histórico. Foto: Especial
De acuerdo con la SSC, durante la carrera habrá dulces, sorpresas y una zona de convivencia para que los asistentes puedan tomarse fotografías con las botargas.

