Al encabezar la entrega de uniformes para el Torneo Oficial de Futbol Infantil Comunitario Ollamaliztli, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que están preparando un conjunto de festivales a lo largo y ancho de la Ciudad para que el Mundial de 2026 no sólo se viva en la cancha, sino también fuera de ella.

“Tenemos organizado el Mundial fuera del estadio, nosotros aquí en la Ciudad de México, con un conjunto de festivales a lo largo y ancho de la Ciudad. Y esos grandes festivales tendrán cultura; tendrán grandes pantallas y tendrán una buena organización para poder vivir el Mundial en convivencia, en armonía, con derechos y eso es lo que queremos. Queremos llegar a un Mundial en donde podamos vivirlo, como ya se mencionó, sin clasismo, sin machismo, sin racismo, sin xenofobia y sin discriminación”, señaló.

Brugada resaltó que se realizan obras públicas importantes no sólo para el Mundial, “sino obras que van a brillar para toda la vida en la Ciudad”.

La secretaria de Turismo, Alejandra Frausto, precisó que en el torneo de futbol comunitario se inscribieron más de siete mil menores de edad.