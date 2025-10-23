Si acudirás al evento de la Fórmula 1 que se realizará a partir de mañana, esta información te interesa para facilitar tu traslado.

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que los días 24, 25 y 26 de octubre brindará tres servicios especiales de transporte con trolebuses para los asistentes al evento "Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México CDMX".

Los servicios serán del Estadio Azteca al Autódromo Hermanos Rodríguez, de Plaza Carso al Autódromo Hermanos Rodríguez y en el Circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez de 7:00 a 11:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

El costo del viaje individual será de 150 pesos y se contará con módulos para venta y recarga de la Tarjeta de Movilidad Integrada en el Estadio Azteca, Plaza Carso y en el Eje 3, casi esquina con Resina, mientras que el Circuito del Autódromo se ofrecerá de manera gratuita.

