Sheinbaum: Hay empresarios de EU involucrados en investigaciones por huachicol fiscal; destaca reducción de este delito

La mañanera de Sheinbaum, 23 de octubre, minuto a minuto

Sube a 79 el número de fallecidos por lluvias e inundaciones en México; 19 siguen desaparecidos

En el costo del Museo Kalan hay 80 mdp en el aire

Estudio MMX, mano derecha de Álvarez-Buylla en obras de Kalan

Desacelera inflación anual a 3.63% en la primera mitad de octubre, luego de hilar cuatro quincenas al alza

Si acudirás al evento de la que se realizará a partir de mañana, esta información te interesa para facilitar tu traslado.

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que los días 24, 25 y 26 de octubre brindará tres servicios especiales de transporte con trolebuses para los asistentes al evento "Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México CDMX".

Los servicios serán del al Autódromo Hermanos Rodríguez, de Plaza Carso al Autódromo Hermanos Rodríguez y en el Circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez de 7:00 a 11:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

El costo del viaje individual será de 150 pesos y se contará con módulos para venta y recarga de la Tarjeta de Movilidad Integrada en el Estadio Azteca, Plaza Carso y en el Eje 3, casi esquina con Resina, mientras que el Circuito del Autódromo se ofrecerá de manera gratuita.

