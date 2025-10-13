El pasado 12 de septiembre se conmemoraron los dos años del feminicidio de Ana María Serrano Céspedes. Su exnovio, quien supuestamente cometió el feminicidio y trató de hacerlo pasar como un suicidio, Allan, se encuentra actualmente en prisión preventiva desde el 16 de Septiembre de 2023.

Sin embargo y aunque la Fiscalía actuó de manera expedita en su momento y conforme a la ley, el caso, aunque mediático y con todas las pruebas necesarias para demostrarlo, no ha podido pasar a la etapa de juicio, principalmente por dilaciones por parte de la defensa que no han permitido pasar de la etapa intermedia del proceso.

La madre de Ana María, Ximena Céspedes, ha denunciado en múltiples ocasiones a través de redes sociales, entrevistas, columnas e incluso apelando a la Presidenta Claudia Sheinbaum estos hechos y ha levantado la voz pidiendo por este caso y por los demás de víctimas de feminicidio para que se logre sentencia condenatoria y se pueda cerrar ese duelo tras la muerte de su hija.

El pasado 3 de Octubre se llevó a cabo un intento más de audiencia intermedia en la que al menos se logró que se enlistaran las pruebas por parte de la Fiscalía, de los abogados de la familia y por parte de la defensa pero se suspendió para reanudarse el 14 de Octubre para que las partes pudieran revisar que tuvieran acceso a todas la documentación del proceso.

La madre de Ana María manifestó en otro video que se viralizó por redes sociales que espera que esta vez sí se pueda dar por concluida esta etapa intermedia y se de la apertura a juicio. Confía en que la fiscalía llegará a tiempo a la audiencia, los abogados de las defensa actúen conforme a derecho y sobre todo que el juez, Eduardo Robles Carillo, que ha mostrado conocimiento de su función siga actuando conforme a los principios de imparcialidad, independencia y legalidad que ha demostrado hasta ahora.

Señaló que confía en la justicia y agradece de nuevo a la Presidenta y a la Secretaria de las Mujeres, Citalli Hernández su cercanía y acompañamiento en este duro proceso que es buscar la #JusticiaParaAnaMaría.

