Más Información

Trump insiste que no necesita permiso del Congreso para atacar a cárteles en Venezuela; “no es para tanto"

Trump insiste que no necesita permiso del Congreso para atacar a cárteles en Venezuela; “no es para tanto"

Rastro de jets vinculados al narcotráfico lleva a un vendedor en California… y a un punto ciego de la regulación aérea en Estados Unidos

Rastro de jets vinculados al narcotráfico lleva a un vendedor en California… y a un punto ciego de la regulación aérea en Estados Unidos

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

Secretaría Anticorrupción sanciona a dos empresas por buscar contratos con información falsa; imponen multa de miles de pesos

Secretaría Anticorrupción sanciona a dos empresas por buscar contratos con información falsa; imponen multa de miles de pesos

Balacera en la colonia Cuauhtémoc durante operativo antiextorsión; hay un policía herido y 6 detenidos

Balacera en la colonia Cuauhtémoc durante operativo antiextorsión; hay un policía herido y 6 detenidos

Sentencian en EU a yerno de “El Mencho” a más 11 años de prisión; el “Guacho” fingió su muerte para evitar captura

Sentencian en EU a yerno de “El Mencho” a más 11 años de prisión; el “Guacho” fingió su muerte para evitar captura

Con motivo de la celebración del desfile de la , a realizarse el próximo 21 de diciembre, la Secretaría de Movilidad (Semovi) informa que habrá modificaciones al .

Indicó que de las 08:00 a las 10:00 horas, el Paseo Dominical de esta semana no estará habilitado en el tramo Centro, que comprende Paseo de la Reforma desde Julio Verne hasta Hidalgo, pasando por las calles Sevilla y Salamanca.

Los tramos Norte y Sur estarán disponibles en su horario habitual, de 08:00 a 14:00 horas, sin presentar afectación alguna.

Lee también:

A partir de las 10:00 horas aproximadamente, el tramo Centro abrirá circulación para las personas asistentes junto con el tramo Norte, que inicia en Paseo de la Reforma desde la Glorieta de Simón Bolívar hasta La Fortuna, pasando por Calzada de Guadalupe, y el tramo Sur, que recorre las calles Durango, Mazatlán, Alfonso Reyes y Nuevo León, hasta las avenidas División del Norte, Eje 7 Sur y Patriotismo, quedando así toda la ruta disponible para disfrutar el paseo dominical.

De igual forma, la Semovi reitera la invitación a participar en el Paseo Nocturno, que se llevará a cabo el próximo sábado 20 de diciembre, con motivo de las festividades decembrinas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]