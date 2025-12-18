Con motivo de la celebración del desfile de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a realizarse el próximo 21 de diciembre, la Secretaría de Movilidad (Semovi) informa que habrá modificaciones al Paseo Dominical.

Indicó que de las 08:00 a las 10:00 horas, el Paseo Dominical “Muévete en Bici” de esta semana no estará habilitado en el tramo Centro, que comprende Paseo de la Reforma desde Julio Verne hasta Hidalgo, pasando por las calles Sevilla y Salamanca.

Los tramos Norte y Sur estarán disponibles en su horario habitual, de 08:00 a 14:00 horas, sin presentar afectación alguna.

Lee también: Vecinos de calle Río Ebro denuncian destrozos y saqueos tras operativo policial en colonia Juárez; "rompieron todo", aseguran

✨Prepara tu bici para recorrer los 54 kilómetros del Paseo Dominical Muévete en Bici ¡Te esperamos!❄️🚲 pic.twitter.com/MFFqj3zBZb — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) December 18, 2025

A partir de las 10:00 horas aproximadamente, el tramo Centro abrirá circulación para las personas asistentes junto con el tramo Norte, que inicia en Paseo de la Reforma desde la Glorieta de Simón Bolívar hasta La Fortuna, pasando por Calzada de Guadalupe, y el tramo Sur, que recorre las calles Durango, Mazatlán, Alfonso Reyes y Nuevo León, hasta las avenidas División del Norte, Eje 7 Sur y Patriotismo, quedando así toda la ruta disponible para disfrutar el paseo dominical.

De igual forma, la Semovi reitera la invitación a participar en el Paseo Nocturno, que se llevará a cabo el próximo sábado 20 de diciembre, con motivo de las festividades decembrinas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr