¿Estás pensando en un regalo de Navidad que se pueda disfrutar en pareja o en familia? Esta versión de la Nintendo Switch 2 puede ser justo lo que buscas.
Buscando las mejores ofertas para Santa Claus y los Reyes Magos, encontramos este paquete de Nintendo Switch 2 con dos controles y un juego con 25% de descuento, bajando de $14,999 a $11,199 pesos mexicanos. Además, está disponible con opción de 12 meses sin intereses.
Si estás buscando una opción para regalar o para disfrutar en casa durante las vacaciones, este bundle incluye todo lo necesario para empezar a jugar en pareja o en familia, sin necesidad de comprar accesorios por separado.
Qué trae este paquete?
- Consola Nintendo Switch 2, compatible con juegos en resolución hasta 4K y con tres modos de uso: portátil, en mesa o conectada a la TV.
- Mario Kart 8 Deluxe en formato físico, uno de los títulos más populares y fáciles de disfrutar en modo multijugador.
- Dos controles Joy-Con (rojo y azul), ideales para jugar en pareja desde el primer día.
- Accesorios incluidos: dock para TV, cable HDMI, cargador USB-C y correas para los controles.
Todo está listo para usarse desde que se abre la caja.
¿Por qué vale la pena considerarlo?
Con el precio rebajado a $11,199 MXN y la opción de pagar en 12 mensualidades sin intereses de $933.25, este paquete se vuelve una opción práctica para quienes quieren regalar algo útil, divertido y de calidad en esta temporada. Es ideal tanto para quienes están comprando su primera consola como para quienes buscan renovar la suya o tener una opción para compartir en casa.
Una forma de regalar sin gastar de más. Entre el descuento, los dos controles incluidos y la facilidad de pago a plazos, este bundle de Nintendo Switch 2 puede ser una de las ofertas más completas para esta Navidad o día de reyes.
