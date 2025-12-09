Tras registrarse una fuga de agua que anegó levemente un paso a desnivel, los habitantes de la colonia Vista Alegre, en la alcaldía Cuauhtémoc, denunciaron la aparición de filtraciones, grietas en estos túneles peatonales de la calzada San Antonio Abad, pues aseguran que los daños se han agravado desde el inicio de las obras de la Calzada Flotante.

Aunque los locales ubicados bajo los pasos subterráneos están cerrados, los techos y muros presentan un deterioro,

En el paso a desnivel ubicado en San Antonio Abad y José María Roa Bárcenas se colocaron trafitambos y andamios de madera para permitir el paso peatonal. Sin embargo, sólo algunos cuadros metálicos sostenían el techo vehicular, en el que se apreciaban grietas profundas, desprendimientos y secciones debilitadas.

En los túneles peatonales de la calzada San Antonio Abad han aparecido grietas en techos y muros, denunciaron vecinos de la colonia Vista Alegre. Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

Estos espacios se convertirán en Pasos de la Utopía; los 12 primeros que serán rehabilitados están en la Cuauhtémoc.

El titular de Obras y Servicios, Raúl Basulto, dijo que se harán estudios para garantizar la seguridad estructural de todos los pasos a desnivel, pues fueron construidos antes que la Línea 2 del Metro que corre por encima.