Hermosillo, Sonora. - El colectivo Madres Buscadoras de Sonora denunció haber sido víctima de un presunto engaño que pudo poner en riesgo su integridad, luego de atender un reporte anónimo sobre un supuesto cuerpo localizado al sur de Hermosillo, el cual resultó ser únicamente una cobija rellena de basura.

La líder del colectivo, Ceci Patricia Flores, informó que durante la noche recibieron insistentes llamadas para acudir a un predio ubicado detrás de un fraccionamiento en construcción.

En el sitio, la mañana del viernes 26 de diciembre, se localizó un bulto encobijado con forma de cuerpo humano y tenis de hombre, lo que generó alarma entre las buscadoras y las autoridades que las acompañaban.

Lee también: FGR abre investigación por video de hombres armados en Huitzilac, Morelos; analizan posible vínculo con CJNG

Sin embargo, al revisar el hallazgo se confirmó que no se trataba de una persona, sino de un objeto armado para simular un cuerpo. Ante la situación, el grupo se retiró del lugar por motivos de seguridad.

“Nos hacen un llamado por la noche y ahora que acudimos al lugar es lo que encontramos: un bulto con zapatos. Eso es burlarse del dolor de las madres o pensar que nos quieran poner una trampa, que vengamos a los anónimos y no haya nada, y nos puedan hacer un daño”, declaró Flores.

La activista expresó su preocupación por las intenciones detrás de estos reportes falsos y pidió a los grupos criminales que no atenten contra ellas.

“Nuestra lucha no es contra nadie, solo es por volver a abrazar a quienes parimos”, señaló.

Lee también: Localizan a familiares de Diane, niña de 10 años; viajaba con su mamá quien falleció en accidente de autobús en Tamaulipas

Ceci Flores explicó que el colectivo atiende todos los llamados que recibe, positivos o no, debido a la urgencia que enfrentan las familias de personas desaparecidas. “Cada vez que nos hacen un llamado acudimos porque para nosotros es importante encontrar a nuestros desaparecidos”, enfatizó.

El colectivo acudió al lugar con acompañamiento de seguridad, pero aun así tuvo que salir corriendo al no poder descartar que se tratara de una trampa.

“No sabemos si alguien quería hacernos daño o si solo jugaron con nuestro dolor”, lamentó.

Madres Buscadoras de Sonora reiteró su llamado a la sociedad para actuar con responsabilidad y evitar reportes falsos que, además de revictimizar a las familias, ponen en riesgo la vida de quienes buscan incansablemente a sus hijos e hijas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr