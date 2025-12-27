Más Información

La ciudad de Durango ha registrado un fenómeno de en búsqueda de renta o compra de casa, presuntamente desplazados por la en el estado.

Alicia Domínguez Seade, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios () en el estado, confirmó que sí ha estado sucediendo este fenómeno, principalmente en la búsqueda de renta en fraccionamientos privados.

Comentó que, aunque no se tiene un dato duro de cuántas personas provenientes de Sinaloa han rentado o comprado casa en Durango, “sí son bastantes, sí hay muchos vecinos”, aseguró.

La distancia, por ejemplo, entre Durango y Mazatlán es de tres horas y media, y a raíz de la violencia desatada por la disputa entre grupos del crimen organizado en Sinaloa, se ha percibido la llegada en Durango de desplazados de la violencia.

Domínguez Seade precisó que el incremento se ha dado principalmente en la renta de viviendas, las cuales en un fraccionamiento privado oscilan entre los 15 y 23 mil pesos al mes.

