Cuernavaca, Mor. - La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación sobre el video que circuló en redes sociales, en el que se observan a hombres armados, presuntamente ligados al CJNG, anunciando su incursión al municipio de Huitzilac, limítrofe con la CDMX, para enfrentar a las células locales.

Ulises Lara López, delegado de la FGR en Morelos, informó que ayer iniciaron la integración de la carpeta de investigación por el delito de noticia criminal, respecto a los hechos que fueron publicitados en un video.

¿Los integrantes del video son del Cártel Jalisco Nueva Generación?, preguntaron.

Lee también: Familias desplazadas de Río Santiago, Oaxaca, piden apoyo para viviendas; salieron de su comunidad desde hace 5 años

“Por eso abrimos la carpeta, está un dicho, hay un video, pero tenemos que confirmar los hechos, el lugar, la veracidad incluso del propio video. Vamos a hacer toda la investigación y en el momento vamos también a notificar a las áreas especializadas si es que hay otros temas, por ejemplo, la originalidad, el lugar, la ubicación, las posibles personas que estén participando en ello, todo eso va a ser motivo de la carpeta”, expuso.

El video comenzó a circular la mañana del jueves pasado y horas después las autoridades municipales de Huitzilac y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron sobre la activación de sus alertas.

En el metraje se ven a hombres armados, presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que profieren amenazas directas contra organizaciones delictivas locales.

Lee también: Balean, otra vez, vivienda en Culiacán; ha sido atacada en 3 ocasiones

El despliegue de propaganda criminal profundizó el clima de zozobra entre los habitantes de este municipio de la zona norte del estado, sobre todo porque esta demarcación ha sido escenario de crímenes de alto impacto en este año, como el asesinato del secretario municipal Alejandro Mancilla Cueto y, un mes después, su hermano.

El secretario de Seguridad, Miguel Ángel Urrutia Lozano, identificó al grupo subversivo como una célula autodenominada "El Trébol", la cual funge como un brazo operativo o facción vinculada al CJNG.

Urrutia señaló que este grupo pretende ejecutar una incursión táctica para establecerse permanentemente en la zona, desafiando el control territorial de las bandas que operan actualmente en el municipio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr