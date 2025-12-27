Más Información

La (ATY) entregó un reconocimiento al taxista Ramón Marquina por su honradez y honestidad al devolver 300 mil pesos en efectivo a un .

"Me siento satisfecho de haber cumplido mi deber, mi obligación de entregar el dinero, como debe ser, como una persona honrada, muy feliz de ver al señor que le regresó la vida", comentó Ramón.

El Director General de Transporte de la ATY, , fue el encargado de rendir un pequeño homenaje al taxista, destacando la integridad y vocación de servicio del trabajador.

"Ojalá todos los compañeros taxistas sigan este ejemplo"

El adulto mayor había olvidado el dinero en el vehículo de Ramón Marquina luego de viajar a la ciudad de Mérida.

Durante el proceso de entrega del dinero al adulto mayor, la policía estuvo presente para constatar que todo estuviera en orden. Su hija fue alertada de la presencia de elementos de seguridad en casa de su padre.

Tras el hecho, los directivos de transporte reconocieron su gran labor, invitándolo a contar su experiencia para influir positivamente en otros conductores.

"Es algo muy bonito, y ojalá todos los compañeros taxistas sigan este ejemplo, porque es un ejemplo a seguir, que se siga reconociendo a Yucatán como un pueblo honrado", finalizó el transportista.

