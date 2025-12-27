Cuernavaca, Mor.- Un saldo de dos muertos a balazos dejó una ilegal pelea de gallos en el municipio de Jonacatepec, realizada en el recinto donde se desarrolla la Mesa Regional de Seguridad con los alcaldes de la región oriente del estado.

El secretario de Seguridad Pública en Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano exhortó al alcalde de Jonacatepec, Israel Andrade Zavala, a fijar explicar las condiciones en las que autorizó ese palenque porque en semanas anteriores canceló todas las actividades de la tradicional Feria de la Cebolla, por falta de condiciones de seguridad, pero a cambio permitió la pelea de gallos.

“Él tiene que responder al municipio y a la sociedad morelense. Al presidente municipal de Jonacatepec siempre se le ha pedido que asista a las mesas (de Seguridad), pero es de los alcaldes que casi no tiene asistencia a la mesa regional”, dijo el jefe policiaco.

Urrutia informó que las víctimas residían en Cholula, Puebla, y la empresa organizadora de ese palenque está presuntamente ligada al aseguramiento del rancho de hace tres meses, donde se encontraron armas y droga, en Jonacatepec.

El secretario se refirió a la intervención policiaca, en coordinación con fuerzas armadas y la Fiscalía General del Estado, para catear un rancho en el barrio Veracruz, en octubre pasado, donde aseguraron tabiques de marihuana, precursores similares a la anfetamina, armas largas y utensilios para elaborar drogas sintéticas.

El doble crimen fue perpetrado la noche del viernes en pleno zócalo de Jonacatepec, donde, según testigos, hombres cubiertos con pasamontañas, atacaron a dos hombres al salir del torneo de gallos.

Urrutia Lozano sostuvo que las peleas de gallos y perros están prohibidas en Morelos y justo hoy cancelaron dos peleas de gallos programadas para este fin de semana en el municipio de Huitzilac.

“Tuvimos un acuerdo con el presidente municipal de Huitzilac, se tenían dos peleas ilegales de gallos en el poblado de tres Marías, las cuales ya se acordó cancelarlas. No se van a llevar a cabo”, dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

