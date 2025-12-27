Pese a las altas temperaturas en la Costa de Oaxaca, Doña Julieta se baña cada que le es posible y lava su ropa cada ocho días, e igual que ella, sus vecinas y vecinos atraviesan la misma situación. El paso del huracán Erick en categoría 3, tumbó el único tinaco que distribuía agua en Pie de Cerro, Pinotepa.

Las veces que tiene agua doña Julieta al igual que las otras familias, es con la ayuda de otros vecinos que tienen pozos de agua, ellos les comparten de vez en cuando, pero ahora, presentan sequía. “Conseguimos mangueras y los vecinos que tienen pozo y están más cerca, son los que nos pasan agua, pero no alcanza para todos y ahora los poquitos pozos que hay se están secando”, cuanta doña Julieta.

Julieta es una mujer de más de 60 años, vive en la desesperanza para continuar en la reconstrucción de lo que fue su hogar, su comunidad, a seis meses del paso del huracán Erick, el más intenso que ha visto en su vida, afirma que nunca antes les había tocado un huracán de esa magnitud.

“Nos resguardamos como pudimos, en una esquinita de la casa, debajo de los muros, luego debajo del colchón por si se caían las paredes, esa madrugada estuvimos bien despiertos toda la madrugada. El aire azotó tan fuerte que todo voló, pensamos que no sobreviviríamos. Amanecimos sin techo, sin herramientas de trabajo, sin trastes, sin ropa, sin tinaco, todo se había ido con el aire”, recuerda con claridad.

Ese día, los vientos sostenidos eran de 195 kilómetros por hora (km/h) y las rachas alcanzaron los 220. Por el ventarrón resultó herido el esposo de doña Julieta, su dedo fue cortado con lamina, “tardó dos meses en recuperarse porque es diabético, imagínese, perdimos todo, luego mi esposo no podía trabajar, así que estamos sobreviviendo porque Dios es grande. De toda la desgracia, y sin agua, si no fueran los vecinos no sé qué haríamos”, insiste la mujer con pocos ánimos.

Sistema de agua potable fue inaugurado apenas en 2017

El sistema de agua potable fue inaugurado y entregado apenas en 2017, a esta comunidad afromexicana donde habitan un poco más de 130 personas.

Pie de Cerro es una de las comunidades donde impactó el huracán Erick en categoría 3, el pasado jueves 19 de junio del 2025. La comunidad afromexicana apenas está a 13 metros de altura sobre el nivel del mar, de lado del Pacífico, en el municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Para llegar desde la capital oaxaqueña hasta Pie de Cerro son más de siete horas en transporte colectivo.

“Hemos tocado puerta por un lado y por otro y nada. Nuestro vecino igual nos pasa agua cada ocho días. Aquí la mayoría de las familias estamos en la misma condición. Queremos que nos apoyen con el tema del agua porque es lo más importante”, manifiesta otro de los vecinos.

La falta de agua potable en las casas de las familias afromexicanas, es uno de los tantos daños que dejó el huracán. A seis meses, las personas siguen insistiendo en ayuda humanitaria para reconstruirse, pero ha sido difícil con el poco apoyo institucional, además de las faltas de la vía de comunicación.

