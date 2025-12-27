Más Información

PVEM propone cárcel a quienes gasten, sin consentimiento, Pensión del Bienestar de padres o abuelos; buscan hasta 8 años de prisión

PVEM propone cárcel a quienes gasten, sin consentimiento, Pensión del Bienestar de padres o abuelos; buscan hasta 8 años de prisión

Marx Arriaga acusa intento de privatizar la educación dentro de la SEP; llama a “rebelarse” y crear nueva organización educativa

Marx Arriaga acusa intento de privatizar la educación dentro de la SEP; llama a “rebelarse” y crear nueva organización educativa

De 15 mil mdp, afectación por gusano barrenador

De 15 mil mdp, afectación por gusano barrenador

Vinculan a proceso a detenidos con 37 mdp en efectivo; los acusan de operación con recursos de procedencia ilícita

Vinculan a proceso a detenidos con 37 mdp en efectivo; los acusan de operación con recursos de procedencia ilícita

El ganador del aumento de los aranceles de EU es México: Wall Street Journal; exportaciones mexicanas llenaron vacío que dejó China

El ganador del aumento de los aranceles de EU es México: Wall Street Journal; exportaciones mexicanas llenaron vacío que dejó China

Prevén fin de semana con frío, viento y lluvias en gran parte del país por frente frío 24; el número 25 llegará la madrugada del lunes

Prevén fin de semana con frío, viento y lluvias en gran parte del país por frente frío 24; el número 25 llegará la madrugada del lunes

Cuernavaca, Mor. - En materia de “no vamos a bajar la guardia, vamos a trabajar todos los días, es nuestra tarea principal: brindar la seguridad del Estado de Morelos y así lo vamos a ir logrando”, afirmó la gobernadora durante la entrega de 43 patrullas tipo pick up y 21 motopatrullas, para reforzar labores de prevención, vigilancia y atención inmediata en los 36 municipios de la entidad.

“Hemos ido dando resultados importantes, por lo tanto, la ciudadanía ha confiado más en nosotros. Las y cateos han aumentado, y nosotros no vamos a bajar la guardia ni un minuto por la seguridad del Estado”, dijo la mandataria morelense.

En las instalaciones de la 24/a Zona Militar, la gobernadora subrayó que los avances son perceptibles y que la ciudadanía reconoce la diferencia entre el “antes y el ahora”, por lo que llamó a mantener la confianza y aseguró que durante 2026 se reforzarán aún más las acciones en esta materia.

Refuerzan seguridad en Morelos con entrega de 64 unidades; Margarita González afirma que no bajarán la guardia. Foto: Especial.
Refuerzan seguridad en Morelos con entrega de 64 unidades; Margarita González afirma que no bajarán la guardia. Foto: Especial.

Lee también:

Ante alcaldes y alcaldesas de la entidad, Margarita González Saravia llamó a una responsabilidad compartida en materia de seguridad: “La ciudadanía nos eligió para ser sus guardianes, ningún ayuntamiento ni ningún nivel de gobierno puede hacerlo solo; este esfuerzo requiere coordinación permanente entre gobiernos y fuerzas federales”, dijo.

Asimismo, señaló que su administración mantiene una alineación plena con la estrategia del Gobierno de México, a través de acciones enfocadas en atender las causas de la violencia, fortalecer a los cuerpos de seguridad, incorporar tecnología para mejorar la capacidad de respuesta y consolidar la coordinación interinstitucional, con el objetivo de mejorar la percepción ciudadana en materia de seguridad.

Refuerzan seguridad en Morelos con entrega de 64 unidades; Margarita González afirma que no bajarán la guardia. Foto: Especial.
Refuerzan seguridad en Morelos con entrega de 64 unidades; Margarita González afirma que no bajarán la guardia. Foto: Especial.

Lee también:

Por su parte, Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos, precisó que la inversión destinada a estas unidades asciende a 33 millones de pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) del ejercicio fiscal 2025, lo que permitió cumplir en tiempo y forma con la entrega; añadió que, en breve, se dotará a las y los policías de uniformes y otros insumos para ejercer su loable labor.

En representación de las y los ediles, Perseo Quiroz Rendón, alcalde de Tepoztlán, destacó la importancia del equipamiento recibido y afirmó que corresponde a los municipios demostrar, con resultados y responsabilidad, que la coordinación entre los tres niveles de gobierno genera beneficios para la ciudadanía.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]