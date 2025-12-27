Cuernavaca, Mor. - En materia de seguridad “no vamos a bajar la guardia, vamos a trabajar todos los días, es nuestra tarea principal: brindar la seguridad del Estado de Morelos y así lo vamos a ir logrando”, afirmó la gobernadora Margarita González Saravia durante la entrega de 43 patrullas tipo pick up y 21 motopatrullas, para reforzar labores de prevención, vigilancia y atención inmediata en los 36 municipios de la entidad.

“Hemos ido dando resultados importantes, por lo tanto, la ciudadanía ha confiado más en nosotros. Las denuncias y cateos han aumentado, y nosotros no vamos a bajar la guardia ni un minuto por la seguridad del Estado”, dijo la mandataria morelense.

En las instalaciones de la 24/a Zona Militar, la gobernadora subrayó que los avances son perceptibles y que la ciudadanía reconoce la diferencia entre el “antes y el ahora”, por lo que llamó a mantener la confianza y aseguró que durante 2026 se reforzarán aún más las acciones en esta materia.

Refuerzan seguridad en Morelos con entrega de 64 unidades; Margarita González afirma que no bajarán la guardia. Foto: Especial.

Ante alcaldes y alcaldesas de la entidad, Margarita González Saravia llamó a una responsabilidad compartida en materia de seguridad: “La ciudadanía nos eligió para ser sus guardianes, ningún ayuntamiento ni ningún nivel de gobierno puede hacerlo solo; este esfuerzo requiere coordinación permanente entre gobiernos y fuerzas federales”, dijo.

Asimismo, señaló que su administración mantiene una alineación plena con la estrategia del Gobierno de México, a través de acciones enfocadas en atender las causas de la violencia, fortalecer a los cuerpos de seguridad, incorporar tecnología para mejorar la capacidad de respuesta y consolidar la coordinación interinstitucional, con el objetivo de mejorar la percepción ciudadana en materia de seguridad.

Por su parte, Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos, precisó que la inversión destinada a estas unidades asciende a 33 millones de pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) del ejercicio fiscal 2025, lo que permitió cumplir en tiempo y forma con la entrega; añadió que, en breve, se dotará a las y los policías de uniformes y otros insumos para ejercer su loable labor.

En representación de las y los ediles, Perseo Quiroz Rendón, alcalde de Tepoztlán, destacó la importancia del equipamiento recibido y afirmó que corresponde a los municipios demostrar, con resultados y responsabilidad, que la coordinación entre los tres niveles de gobierno genera beneficios para la ciudadanía.

