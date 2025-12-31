Rifas ilegales, posible causa del ataque a empresario del Mercado de Abastos en Zapopan: Secretario de Gobierno de Jalisco

Una de las hipótesis es la posible vinculación del empresario con las llamadas “rifas colombianas” en las que de forma irregular ni garantías de pago se sortean dinero y artículos electrónicos en el Mercado de Abasto, indicó el secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, sobre el ataque contra Alberto Prieto Valencia, ocurrido el pasado 29 de diciembre.

“En algún momento se señaló algún vínculo de esta persona con aquellas rifas ilegales y habrá que tomarlo en cuenta en la investigación”, dijo.

En la emboscada al empresario también murieron su hija menor de edad y uno de sus escoltas, mientras que otros cuatro resultaron heridos.

Los hechos ocurrieron cerca de las 10:20 horas del lunes, cuando el empresario y su hija circulaban en una camioneta Lamborghini Urus de color anaranjado sobre la avenida Topacio, en la colonia Residencial Victoria.

Cinco escoltas en dos camionetas pick up los seguían de cerca, pero al llegar al cruce con Brillante, dos grupos de más de 10 sicarios comenzaron a disparar contra el vehículo de lujo: uno desde la misma avenida Topacio, casi de frente y otro desde la calle Brillante, por el flanco izquierdo.

Los escoltas repelieron la agresión, pero al verse superados en número intentaron escapar en reversa, sin embargo, otros dos grupos de sicarios disparaban desde atrás por la avenida Topacio, uno a la altura de la calle Barra y otro cerca de la avenida Lapislázuli.

Tras las llamadas al número de emergencia llegaron al sitio elementos de las policías municipales de Zapopan y Guadalajara, además de policías estatales, agentes de la Fiscalía de Jalisco, la Guardia Nacional, la Defensa y paramédicos.

En el lugar quedaron el vehículo de lujo y las dos camionetas de los guardaespaldas con decenas de impactos de bala.

Más de 30 sicarios participaron en ataque

El Gobierno del Estado informó que más de 30 personas estuvieron involucradas en el ataque contra el empresario Alberto Prieto Valencia, dedicado a la comercialización de semillas, cereales y abarrotes en el mercado de abastos de Guadalajara.

“De manera preliminar se confirmó que se trató de una agresión directa contra un empresario del mercado de abastos en la que participaron más de 30 personas con armas largas y al menos siete vehículos”, indicó la autoridad a través de un comunicado.

Se indicó que han sido asegurados cuatro vehículos que presuntamente fueron utilizados en el ataque, dos de ellos en el lugar de los hechos y otros dos en algunas calles aledañas; de estos automóviles, uno no tiene placas y los otros tres tienen matrícula de Michoacán.

Filtran videos del ataque a empresario

Tras el ataque, los responsables filtraron en redes sociales un par de videos en los que se puede ver que intervinieron al menos 10 personas con armas largas que viajaban en cinco vehículos.

En una de las grabaciones se observa que al menos cinco sujetos disparan contra el Lamborghini anaranjado desde la calle Brillante, en tanto que otro grupo lo ataca de frente sobre la avenida Topacio; de pronto alguien grita una clave (“85”) y todos suben a los vehículos para escapar.

En el otro video la persona que graba con un teléfono celular está sobre la avenida Topacio y registra el paso de las dos camionetas en que viajaban los escoltas tras el vehículo del empresario, que al llegar a la esquina de la calle Brillante es atacado de frente y por el flanco izquierdo; al verse superados los escoltas intentan escapar en reversa para resguardarse.

