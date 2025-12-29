Este lunes se reportó un ataque armado entre civiles armados que duró más de 10 minutos en Zapopan, Jalisco.

Una de las víctimas de los hechos fue el conductor de un Lamborghini, el cual fue interceptado por camionetas con hombres que le dispararon en repetidas ocasiones, a lo que escoltas del conductor respondieron al ataque.

Tras los hechos, la Fiscalía de Jalisco informó que de manera preliminar fallecieron tres personas, entre las que se encuentran el conductor de vehículo del lujo, identificado como Alberto Prieto Valencia, un comerciante del Mercado de Abastos de Guadalajara, su hija y uno de sus escoltas.

Peritos llegan a la zona del incidente. Foto: EFE

Imágenes del Lamborghini tras la balacera

Los hechos ocurrieron cerca de las 10:20 horas de este lunes, sobre la avenida Topacio, y luego de la balacera, en la zona quedaron una de las camionetas de los agresores, el vehículo de lujo y la camioneta de los escoltas.

En imágenes del momento, se observa la zona acordonada por elementos de seguridad, además del Lamborghini con diversos disparos, y elementos del equipo de peritos recabando información de los sucesos.

Decenas de balas fueron recogidas del área del incidente. Foto: EFE

Peritos en Zapopan, Jalisco, recopilan evidencia tras ataque a ocupantes de Lamborghini el 29 de diciembre de 2025 / Foto: EFE

Peritajes en la zona donde el Lamborghini fue balaceado. Foto: EFE

Peritos en Zapopan, Jalisco, recopilan evidencia tras ataque a ocupantes de Lamborghini el lunes 29 de diciembre de 2025 / Foto: EFE

Elementos de seguridad acordonan la zona de los hechos. Foto: EFE

Con información de Raúl Torres.

