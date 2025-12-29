Más Información
Este lunes se reportó un ataque armado entre civiles armados que duró más de 10 minutos en Zapopan, Jalisco.
Una de las víctimas de los hechos fue el conductor de un Lamborghini, el cual fue interceptado por camionetas con hombres que le dispararon en repetidas ocasiones, a lo que escoltas del conductor respondieron al ataque.
Tras los hechos, la Fiscalía de Jalisco informó que de manera preliminar fallecieron tres personas, entre las que se encuentran el conductor de vehículo del lujo, identificado como Alberto Prieto Valencia, un comerciante del Mercado de Abastos de Guadalajara, su hija y uno de sus escoltas.
Imágenes del Lamborghini tras la balacera
Los hechos ocurrieron cerca de las 10:20 horas de este lunes, sobre la avenida Topacio, y luego de la balacera, en la zona quedaron una de las camionetas de los agresores, el vehículo de lujo y la camioneta de los escoltas.
En imágenes del momento, se observa la zona acordonada por elementos de seguridad, además del Lamborghini con diversos disparos, y elementos del equipo de peritos recabando información de los sucesos.
Con información de Raúl Torres.
Identifican al conductor de Lamborghini muerto tras tiroteo en Zapopan; era comerciante del Mercado de Abastos de Guadalajara
