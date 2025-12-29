Más Información

Uruapan.- La alcaldesa de Uruapan, , informó que otra persona implicada en el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, fue detenida.

“Lo único que me han reportado es que detuvieron a una persona más que estuvo implicada dentro del grupo de WhatsApp.

“Yo no he tenido, hasta este momento, un acercamiento con el fiscal, y espero en los próximos días tener una conversación con él”, expresó la alcaldesa en declaraciones a medios locales.

No precisó cuándo ocurrió la detención ni el papel que jugó esta persona en el, ocurrido la noche del 1 de noviembre en la plaza principal del municipio.

La Fiscalía de Michoacán ha explicado que el crimen contra el alcalde fue coordinado a través de un grupo de WhatsApp en el cual participaban dos jóvenes identificados como Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, quienes realizaron labores de seguimiento y logística y fueron encontrados sin vida el 10 de noviembre.

También participaba Jorge Armando “N”, alias , quien ejercía funciones de liderazgo y fue detenido el pasado 20 de noviembre, actualmente se encuentra en un penal federal.

Por este caso también están detenidos siete agentes municipales que se desempeñaban como escoltas de Carlos Manzo.

