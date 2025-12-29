No es necesario explicar lo que está ocurriendo en Zapopan, Jalisco, en una de las zonas más exclusivas del estado. Se trata de un lugar que, en teoría, se ofrece protección y por supuesto que la vida está por encima que cualquier objeto de lujo. Sin embargo, entre los afectados apareció un vehículo particular, una SUV supedeportiva proveniente de Italia, el Lamborghini Urus. Es un auto que no es accesible para cualquiera; ya que necesitas cierto estatus ante la marca para poder adquirir uno.

Foto: Lamborghini

De acuerdo con las imágenes difundidas, este Lamborghini Urus fue el primer modelo de Lamborghini con tecnología electrificada que llegó al país y, además, es el vehículo más comercializado de la marca italiana: el Lamborghini Urus SE.

Foto: Lamborghini

El Lamborghini Urus SE cuenta con el rediseño que lo hace lucir más aerodinámico. Presenta un cofre alargado con terminación en punta, siguiendo la misma filosofía en la parte trasera del vehículo, donde se encuentran dos alerones, uno tipo “cola de pato” y el otro tradicional que mejoran su eficiencia aerodinámica.

Al tratarse de un auto híbrido, cuenta con 800 caballos de fuerza, equipado con un motor V8 de 4.0 litros biturbo, combinado con una batería de iones de litio de 25 kWh, permitiéndole acelerar de 0 a 100 km/h en solo 3.4 segundos, un segundo menos que el Urus S. Además, alcanza una velocidad máxima de 312 km/h, incluso superando los 305 km/h del Urus S.

Foto: Lamborghini

El vehículo está acoplado a una transmisión automática de ocho velocidades, con la potencia distribuida a las cuatro ruedas. Gracias a su motor eléctrico, tiene una autonomía de 60 km en modo 100% eléctrico, sin consumir una sola gota de gasolina. Pero seamos sinceros, nadie que tiene un Lamborghini le importa ahorrarse unos pesos de gasolina.

El mercado mexicano y Lamborghini

Aunque pueda parecer difícil de creer, México es uno de los mercados más grandes para este auto, representando el 68% de las ventas en América Latina. Con un precio base de $300,000 dólares (aproximadamente 6 millones de pesos mexicanos). De hecho, según fuentes de la marca, casi todas las unidades destinadas a México ya han sido vendidas, quedando pocos modelos disponibles.

Foto: Lamborghini

Lamborghini y los híbridos

En 2024, Lamborghini se convirtió en la primera marca de superdeportivos en ofrecer una gama eléctrica que incluye el Urus SE, el Revuelto y el Temerario. Ese mismo año, la compañía batió un récord de ventas, con 10,687 unidades vendidas a nivel mundial, lo que representó un crecimiento del 6% respecto a 2023. Aunque pueda parecer una cifra baja en comparación con otras marcas, para una empresa de superdeportivos de lujo es un número significativo, dada la exclusividad y los altos costos de fabricación de estos vehículos.

