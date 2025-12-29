Entre que se dice que las gasolineras no dan litros de a litro, que la gasolina regular tuvo un precio tope a principios de año, o que la gasolina premium y el diésel tienen precios que están por los cielos, el tema del precio de la gasolina en México para 2026 sigue generando muchas dudas.

El gobierno de México y varias empresas gasolineras firmaron un acuerdo llamado “Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina Regular”, con el objetivo de mantener bajo control el costo del combustible, al menos en la gasolina regular.

¿Cuáles son los precios actuales de la gasolina?

De acuerdo con un informe sobre el comportamiento del precio de los combustibles en México, realizado por la Profeco, los precios promedio nacionales son los siguientes:

Gasolina Magna (regular): $23.60 pesos por litro

$23.60 pesos por litro Gasolina Premium: $25.79 pesos por litro

$25.79 pesos por litro Gasolina Diésel: $26.41 pesos por litro

Estos precios son un promedio, ya que pueden variar dependiendo de la zona, la logística y la estación de servicio.

Entonces, ¿la gasolina va a subir de precio?

Sí. Aunque no se trata de los famosos “gasolinazos” como en otros años (hasta el momento), sí hay un ajuste que tiene que ver con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

¿Qué pasó con el tope al precio de la gasolina regular?

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Energía, se mantendrá la estrategia para que el precio de la gasolina regular no supere los $24 pesos por litro.

Eso sí, es importante aclarar que esto no es una ley. Es un acuerdo en el que participan algunas gasolineras, pero no todas. Por eso, en algunas zonas del país el precio puede ser mayor.

¿Y la gasolina premium y el diésel?

Para la gasolina premium y el diésel, este acuerdo no aplica. En estos casos, el precio se ajusta principalmente por temas fiscales.

De manera aproximada, el incremento sería el siguiente:

Gasolina Premium: $0.2006 centavos por litro

$0.2006 centavos por litro Diésel: $0.2688 centavos por litro

Durante 2025, el IEPS representó alrededor del 21% del precio final de la gasolina premium y cerca del 26% en el precio del diésel.

¿Qué se espera para 2026?

Para 2026, habrá que esperar el precio efectivo por región y por semana, ya que el precio que vemos en la bomba puede cambiar por varios factores, como:

Costos de logística

Márgenes de ganancia

Condiciones del mercado

Por eso, aunque existan referencias nacionales, el precio de la gasolina en México puede seguir variando dependiendo del lugar y el momento.

