Culiacán, Sin a 3 de Enero. - En nuevos hechos de violencia registrados en el municipio de Culiacán, dos personas, una de ellas del sexo femenino perdió la vida por impactos de bala, en hechos distintos y tres más quedaron heridos a bordo de una camioneta Friontier, cuatro puertas que recibió varios impactos de bala.

La Secretaría de Seguridad Pública fue alertada sobre un atentado con armas automáticas contra los ocupantes de una camioneta Frontier, color blanco, en la que viajaban cuatro hombres, sobre la carretera de Culiacancito, en la comunidad de Bacurimi

Según los datos, cerca del cruce con la calle Seis de dicha comunidad, las personas del sexo masculino que viajaban en la camioneta fueron víctimas de un atentado con armas automáticas, desde otro vehículo en movimiento, por lo que uno de los ocupantes de la Frontier, falleció en el interior de la unidad.

Los cuerpos de auxilio brindaron ayuda a los otros tres ocupantes de la unidad, los cuales presentaron heridas de bala, por lo que fueron trasladados a un hospital, escoltados, mientras elementos del ejército y la policía estatal desplegaron un operativo en busca de los presuntos responsables, sin ser localizados.

En la colonia Felipe Ángeles de la capital del estado, sobre la calle Rosendo Rodríguez, una mujer fue asesinada a balazos, cuando llegaba a su casa, las autoridades aun no logran establecer la identidad de la víctima.

Los paramédicos de la Cruz Roja que respondieron sobre una agresión armada contra una fémina, al llegar al sitio, determinaron que esta no presentaba signos vitales, por lo que dieron aviso a la Fiscalía General del Estado, sobre este feminicidio.

