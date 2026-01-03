Más Información

Salamanca, Gto.- En menos de 24 horas se registraron cuatro en la zona rural de , dejando seis personas muertas y cuatro más lesionadas.

Los crímenes se registraron entre la noche de viernes 2 de enero y el mediodía de este sábado en la y las comunidades San Isidro, Los Loquitos de Covarrubias y San Vicente, en la zona norte del municipio; en todos los casos los asesinos se dieron a la fuga.

Alrededor de las 12:00 horas, un comando irrumpió en la vivienda ubicada en la calle principal de Los Loquitos de Covarrubias, cerca del templo comunitario.

Los homicidas abrieron fuego contra cuatro personas, dos de ellas fallecieron y dos presentan heridas por las balas.

Elementos de la Guardia Nacional y Policía Municipal se hicieron cargo de preservar la escena del crimen en auxilio del Ministerio Público, que procedió al levantamiento de los cadáveres.

Dos horas después, vecinos de San Vicente de las Flores observaron el cuerpo de un hombre presuntamente privado de la vida en el cauce que atraviesa por la comuna.

A las 2:00 de la tarde, vecinos pidieron ayuda al Sistema de Emergencias 911 por el hallazgo de una persona en las orillas del río.

Paramédicos acudieron en auxilio, pero al revisar el cuerpo confirmaron que no tenía signos vitales.

El viernes pasado, cerca de las 9:00 de la noche, jóvenes que platicaban en la calle Xólotl esquina con Nezahualcóyotl, de la colonia San Pedro, fueron heridos a balazos por varios individuos.

Dos lesionados murieron cuando recibían atención médica y dos permanecen hospitalizados por las heridas. Los agresores escaparon en vehículos.

