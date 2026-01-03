Más Información

Pachuca.- Localizan sin vida el cuerpo de una mujer con un , la víctima fue abandonada sobre un camino de terracería en la comunidad de San Lorenzo Xicohténcatl, municipio de , Hidalgo.

Los hechos se registraron la mañana de este sábado, luego de que se reportara la presencia de un , lo que provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal hacia el lugar.

Al arribar, los agentes confirmaron que, a un costado del camino, se encontraba el cadáver de una persona envuelto en plástico, por lo que procedieron a acordonar la zona y dieron aviso a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.

Personal de dicha dependencia realizó las diligencias correspondientes y el traslado del cuerpo. La víctima permanece en calidad de desconocida; sin embargo, se confirmó que se trata de una mujer, quien además de presentar huellas de violencia, tenía una lesión producida por arma de fuego en la cabeza.

Con este hallazgo, suman cuatro cadáveres localizados en Hidalgo durante este día; tres de ellos en el municipio de Tula de Allende dos mujeres y un hombre y uno más en Almoloya.

