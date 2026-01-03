Más Información

Estados Unidos descabeza al gobierno de Venezuela; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

Estados Unidos descabeza al gobierno de Venezuela; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

AMLO sale de su retiro y acusa secuestro de Maduro por EU; "mis convicciones me impiden callar"

AMLO sale de su retiro y acusa secuestro de Maduro por EU; "mis convicciones me impiden callar"

Maduro ya está en EU; avión que lo traslada aterriza en Nueva York

Maduro ya está en EU; avión que lo traslada aterriza en Nueva York

EU ocupará el vacío que deja Maduro: Trump; "vamos a dirigir el país" hasta la transición

EU ocupará el vacío que deja Maduro: Trump; "vamos a dirigir el país" hasta la transición

Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo"; fue "como un show de tv"

Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo"; fue "como un show de tv"

Captura de Maduro: Así es el USS Iwo Jima (LHD-7), el buque de asalto anfibio que traslada al líder venezolano a EU

Captura de Maduro: Así es el USS Iwo Jima (LHD-7), el buque de asalto anfibio que traslada al líder venezolano a EU

Ciudad Victoria, Tamaulipas. - Durante este sábado se registraron otros de Zaragoza a Ciudad Victoria, que dejaron un saldo total de , entre ellas tres menores de edad.

Con las cuatro personas que perdieron la vida el viernes, en un accidente en la misma carretera, ya suman un total de en un lapso menor a 24 horas.

Por la mañana de hoy, el choque frontal entre un tráiler y una camioneta Ford F-150 dejó un saldo de tres personas fallecidas y dos lesionadas.

Accidentes en carretera Zaragoza-Ciudad Victoria dejan 12 muertos; tres eran menores. Foto: Especial.
Accidentes en carretera Zaragoza-Ciudad Victoria dejan 12 muertos; tres eran menores. Foto: Especial.

Lee también:

Esto ocurrió a la altura del ejido Compuertas, de la carretera Zaragoza a Llera.

Por la tarde, un automóvil Aveo se impactó contra un tráiler, a la altura del kilómetro 30 de la carretera Zaragoza a Ciudad Victoria, dejando a cinco personas fallecidas, tres cuerpos quedaron sobre la carpeta asfáltica y dos más en el interior del auto.

Este accidente generó caos vial, ya que por un costado de la carretera autos, camionetas, camiones y tráileres comenzaron a circular, pero muchos conductores lo hicieron en sentido contrario.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]