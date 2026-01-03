Ciudad Victoria, Tamaulipas. - Durante este sábado se registraron otros dos accidentes en la carretera de Zaragoza a Ciudad Victoria, que dejaron un saldo total de ocho personas fallecidas, entre ellas tres menores de edad.

Con las cuatro personas que perdieron la vida el viernes, en un accidente en la misma carretera, ya suman un total de doce personas fallecidas en un lapso menor a 24 horas.

Por la mañana de hoy, el choque frontal entre un tráiler y una camioneta Ford F-150 dejó un saldo de tres personas fallecidas y dos lesionadas.

Accidentes en carretera Zaragoza-Ciudad Victoria dejan 12 muertos; tres eran menores. Foto: Especial.

Lee también: Venezolanos se manifiestan en Monterrey tras detención de Nicolás Maduro; "es un acto heroico", dicen

Esto ocurrió a la altura del ejido Compuertas, de la carretera Zaragoza a Llera.

Por la tarde, un automóvil Aveo se impactó contra un tráiler, a la altura del kilómetro 30 de la carretera Zaragoza a Ciudad Victoria, dejando a cinco personas fallecidas, tres cuerpos quedaron sobre la carpeta asfáltica y dos más en el interior del auto.

Este accidente generó caos vial, ya que por un costado de la carretera autos, camionetas, camiones y tráileres comenzaron a circular, pero muchos conductores lo hicieron en sentido contrario.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr