Monterrey, Nuevo León. - Decenas de venezolanos radicados en Monterrey se manifestaron esta tarde tras la detención de Nicolás Maduro, la cual calificaron como un acto heroico que brinda una esperanza de retorno a su país de origen.

Posterior al discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, familias venezolanas se concentraron en el monumento de Simón Bolívar, en la colonia Obispado.

Édgar Sequera, representante de "Vente Venezuela" en la zona norte de México, explicó que la captura representa el momento más esperado desde hace 26 años.

Lee también: Hallan los cuerpos de dos mujeres y un hombre en terrenos de cultivo de Tula, Hidalgo; presentaban signos de violencia

“Se tiene desde septiembre trabajando en esta operación quirúrgica por la precisión y exactitud de cómo se hizo la extracción del tirano Nicolás Maduro y su esposa.

Lo que haya que esperar, hay que esperarlo, tenemos 26 años de sufrimiento, sufriendo necesidades todo un pueblo, ustedes han visto la ola de migrantes, 9 millones de personas fuera de Venezuela por no poder convivir dentro del país”, señaló el activista.

Venezolanos se manifiestan en Monterrey tras detención de Maduro; la califican como acto heroico. Foto: Marcela Perales.

Actualmente, en Nuevo León radican aproximadamente 5 mil venezolanos, algunos concentrados en casas migrantes y otros con papeles que les permite trabajar de manera profesional en la entidad.

“Nosotros confiamos en que todo se está haciendo paso a paso y de una manera muy precisa para lograr el objetivo final que es que Venezuela recupere su libertad y darle un sistema democrático de Gobierno”.

Lee también: Muere a los 91 años el empresario regiomontano David Garza Lagüera

Esto es el comienzo porque ahorita estamos en la extracción de la cabecilla de quien dirige el Cártel de Los Soles, el que dirige el narco-estado en Venezuela, por detrás de él hay una camada de civiles que son el próximo paso que hay que dar, extraer a todas las personas que están ligadas a ese cártel”, externó Sequera.

Durante su estadía en el monumento de “El Libertador de América”, automovilistas regiomontanos que transitaban por la zona externaron su apoyo a la comunidad venezolana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr