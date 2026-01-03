Más Información

Monterrey. - El empresario regiomontano y parte de los pioneros de la industria de , David Garza Lagüera, murió esta madrugada.

Garza Lagüera de 91 años de edad, era hijo de Don Eugenio Garza Sada, principal industrial regiomontano y el más reconocido en la historia de la entidad.

En su trayectoria industrial destacan compañías como FEMSA, Grupo Alfa, Vitro y el Tecnológico de Monterrey.

