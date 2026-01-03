Monterrey. - El empresario regiomontano y parte de los pioneros de la industria de Nuevo León, David Garza Lagüera, murió esta madrugada.

Garza Lagüera de 91 años de edad, era hijo de Don Eugenio Garza Sada, principal industrial regiomontano y el más reconocido en la historia de la entidad.

En su trayectoria industrial destacan compañías como FEMSA, Grupo Alfa, Vitro y el Tecnológico de Monterrey.

