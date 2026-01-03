Más Información
EU ocupará el vacío de poder que deja Nicolás Maduro: Trump; "vamos a dirigir el país" hasta que haya una transición
Minuto a minuto: Estados Unidos ataca Venezuela y captura a Nicolás Maduro; Caracas denuncia "secuestro" del líder chavista
Maduro enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo en EU: Pam Bondi; "enfrentarán todo el rigor de la justicia"
Monterrey. - El empresario regiomontano y parte de los pioneros de la industria de Nuevo León, David Garza Lagüera, murió esta madrugada.
Garza Lagüera de 91 años de edad, era hijo de Don Eugenio Garza Sada, principal industrial regiomontano y el más reconocido en la historia de la entidad.
En su trayectoria industrial destacan compañías como FEMSA, Grupo Alfa, Vitro y el Tecnológico de Monterrey.
afcl
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]