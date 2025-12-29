Más Información

Sheinbaum anuncia incorporación de Miguel Torruco Garza a su gobierno; sustituirá a Esthela Damián en Subsecretaría de Prevención

Sheinbaum anuncia incorporación de Miguel Torruco Garza a su gobierno; sustituirá a Esthela Damián en Subsecretaría de Prevención

Rusia acusa a Ucrania de atacar residencia de Putin y anuncia que “revisará” su postura negociadora

Rusia acusa a Ucrania de atacar residencia de Putin y anuncia que “revisará” su postura negociadora

Cae "Luki", líder de grupo delictivo en Macuspana; está relacionado con homicidios y extorsión

Cae "Luki", líder de grupo delictivo en Macuspana; está relacionado con homicidios y extorsión

Ya hay adelanto del regreso de "Malcom, el de en medio"; han pasado 19 años de su última temporada

Ya hay adelanto del regreso de "Malcom, el de en medio"; han pasado 19 años de su última temporada

Anthony Joshua sufre un fuerte accidente automovilístico; reportan dos personas fallecidas

Anthony Joshua sufre un fuerte accidente automovilístico; reportan dos personas fallecidas

¿Aumentará el precio de la gasolina en 2026?; esto dice Sheinbaum

¿Aumentará el precio de la gasolina en 2026?; esto dice Sheinbaum

Mientras realizaban sus labores, dos empleados murieron al quedar prensados bajo una máquina dentro de una empresa ubicada en Santa Catarina, Nuevo León.

Los hechos se reportaron en la compañía Carrier, localizada en el cruce de las calles Galeana y El Lechugal, en la colonia El Lechugal.

Al lugar acudió personal de Protección Civil del Estado, donde se confirmó el deceso de los dos trabajadores, luego de que la máquina les cayera encima.

Lee también

Posteriormente, arribaron peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes realizaron el levantamiento de evidencias e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento, no se ha informado cómo ocurrió el accidente laboral ni las causas que lo provocaron.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]