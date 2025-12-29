Más Información
Mientras realizaban sus labores, dos empleados murieron al quedar prensados bajo una máquina dentro de una empresa ubicada en Santa Catarina, Nuevo León.
Los hechos se reportaron en la compañía Carrier, localizada en el cruce de las calles Galeana y El Lechugal, en la colonia El Lechugal.
Al lugar acudió personal de Protección Civil del Estado, donde se confirmó el deceso de los dos trabajadores, luego de que la máquina les cayera encima.
Posteriormente, arribaron peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes realizaron el levantamiento de evidencias e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente.
Hasta el momento, no se ha informado cómo ocurrió el accidente laboral ni las causas que lo provocaron.
