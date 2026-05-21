Minutos antes de que comenzara la final del futbol mexicano entre Cruz Azul y Pumas, en el Estadio Ciudad de los Deportes, el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, entregó la escultura del Venado, en arte huichol, a jugadores y cuerpo técnico de ambas escuadras, además de un banderín a los capitanes como reconocimiento a su buen desempeño en la cancha.

Ahí, el alcalde aprovechó para recordar que Benito Juárez es un importante centro para la realización de espectáculos, siempre que existan condiciones de seguridad para los asistentes.

“Es un gusto saludarlos, bienvenidos a Benito Juárez. Permítanme regalarles este pequeño detalle de buena fortuna, cuentan conmigo. Es con mucho cariño de los vecinos, gracias por todo”, externó el edil.

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Para salvaguardar la integridad de los espectadores que asistieron al partido, la demarcación puso en marcha el operativo "Ladrillera", además de reforzar la coordinación entre los elementos de Blindar BJ360° y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, estableciendo un perímetro de vigilancia en las inmediaciones del estadio y zonas aledañas, especialmente en las colonias Ciudad de los Deportes, Nochebuena y Ampliación Nápoles.

Como parte de las acciones preventivas, personal de Protección Civil de Benito Juárez realizó recorridos de supervisión con la finalidad de que no se presentaran incidentes; además de mantener el orden evitando prácticas ilegales como el apartado de lugares de estacionamiento en la vía pública.

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