Salamanca, Gto.- Este sábado, una camioneta que transportaba el personal de una empresa fue impactada por el tren en el cruce del camino que conduce a la comunidad San Vicente de las Flores.
Cuatro personas que iban a bordo de la unidad sufrieron heridas que de acuerdo al diagnóstico médico preliminar, no ponen en peligro su vida.
El accidente ocurrió a las 7:00 horas de este 3 de enero de 2026, presuntamente cuando el conductor de una camioneta tipo Van color blanco intentó cruzar las vías.
La máquina embistió y arrastró el vehículo de transporte de personal.
El suceso provocó el despliegue masivo de elementos de Seguridad y ambulancias de la Cruz Roja, quienes acordonaron la zona y trasladaron a cuatro personas a hospitales cercanos.
Los pasajeros fueron valorados por personal de salud y dados de alta, en un suceso calificado “como un milagro”.
