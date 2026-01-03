Salamanca, Gto.- Este sábado, una camioneta que transportaba el personal de una empresa fue impactada por el tren en el cruce del camino que conduce a la comunidad San Vicente de las Flores.

Cuatro personas que iban a bordo de la unidad sufrieron heridas que de acuerdo al diagnóstico médico preliminar, no ponen en peligro su vida.

El accidente ocurrió a las 7:00 horas de este 3 de enero de 2026, presuntamente cuando el conductor de una camioneta tipo Van color blanco intentó cruzar las vías.

La máquina embistió y arrastró el vehículo de transporte de personal.

El suceso provocó el despliegue masivo de elementos de Seguridad y ambulancias de la Cruz Roja, quienes acordonaron la zona y trasladaron a cuatro personas a hospitales cercanos.

Los pasajeros fueron valorados por personal de salud y dados de alta, en un suceso calificado “como un milagro”.

