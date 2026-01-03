Hermosillo, Sonora. - La líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, lanzó un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum para pedir empatía, acompañamiento y apoyo institucional en la búsqueda de personas desaparecidas.

Con voz firme, pero marcada por el dolor, Flores expresó el temor que comparten miles de madres en el país: “Estoy asustada, tengo miedo de irme de este mundo sin encontrar a mis hijos, no quiero irme con los brazos vacíos”.

El mensaje, cargado de urgencia, interpela a la primera mujer en dirigir el país desde una condición compartida: la maternidad.

"Miles de madres necesitamos su mano, queremos sentir que la mujer (que también es madre) y dirige el país, nos entiende, nos arropa y nos ayuda a encontrar a quienes parimos", afirmó la activista.

Ceci Flores se ha convertido en el rostro visible de una tragedia colectiva. A través de su liderazgo, miles de víctimas de la desaparición forzada en México han encontrado un canal para ser vistas, nombradas y atendidas.

Su historia personal explica la fuerza de su causa: el 30 de octubre de 2015, hombres armados se llevaron a su hijo Alejandro, de 21 años, en Los Mochis, Sinaloa. Cuatro años después, el 4 de mayo de 2019, otros dos de sus hijos, Marco Antonio, de 31 años, y Jesús Adrián, de 15, fueron privados de la libertad. Días más tarde, su hijo menor fue devuelto con vida; los otros dos continúan desaparecidos.

Ese dolor dio origen al colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que bajo su conducción ha realizado miles de hallazgos en fosas clandestinas y sitios de búsqueda, recuperando restos humanos y aportando información clave para la identificación de personas desaparecidas.

Sin embargo, los resultados obtenidos por la sociedad civil no han sido acompañados por una coordinación gubernamental eficaz, según denuncia Ceci Flores.

La líder del colectivo señala rezagos en las comparativas genéticas, falta de acompañamiento policial durante las búsquedas en campo y carencias materiales básicas: vehículos adecuados, combustible y agua.

A pesar de ello, subraya, la voluntad de las madres buscadoras permanece intacta.

El llamado de Ceci Flores no es solo personal. Es la exigencia de miles de familias que, desde hace años, buscan respuestas y esperan que el Estado esté a la altura de una crisis humanitaria que sigue abierta.

