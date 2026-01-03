Más Información

Ataque de EU en Venezuela deja al menos 40 muertos, reporta New York Times; hay militares y civiles entre las víctimas

Ataque de EU en Venezuela deja al menos 40 muertos, reporta New York Times; hay militares y civiles entre las víctimas

Ningún país está a salvo de una posible intervención de EU, señala experta; ataque a Venezuela sienta "precedente negativo"

Ningún país está a salvo de una posible intervención de EU, señala experta; ataque a Venezuela sienta "precedente negativo"

Maduro ya está en EU; avión que lo traslada aterriza en Nueva York

Maduro ya está en EU; avión que lo traslada aterriza en Nueva York

Estados Unidos descabeza al gobierno de Venezuela; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

Estados Unidos descabeza al gobierno de Venezuela; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

EU ocupará el vacío que deja Maduro: Trump; "vamos a dirigir el país" hasta la transición

EU ocupará el vacío que deja Maduro: Trump; "vamos a dirigir el país" hasta la transición

Captura de Maduro: Así es el USS Iwo Jima (LHD-7), el buque de asalto anfibio que traslada al líder venezolano a EU

Captura de Maduro: Así es el USS Iwo Jima (LHD-7), el buque de asalto anfibio que traslada al líder venezolano a EU

Hermosillo, Sonora. - La líder del colectivo , Ceci Flores, lanzó un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum para pedir empatía, acompañamiento y apoyo institucional en la .

Con voz firme, pero marcada por el dolor, Flores expresó el temor que comparten miles de madres en el país: “Estoy asustada, tengo miedo de irme de este mundo sin encontrar a mis hijos, ”.

El mensaje, cargado de urgencia, interpela a la primera mujer en dirigir el país desde una condición compartida: la maternidad.

"Miles de madres necesitamos su mano, queremos sentir que la mujer (que también es madre) y dirige el país, nos entiende, nos arropa y nos ayuda a encontrar a quienes parimos", afirmó la activista.

Lee también:

Ceci Flores se ha convertido en el rostro visible de una tragedia colectiva. A través de su liderazgo, miles de víctimas de la desaparición forzada en México han encontrado un canal para ser vistas, nombradas y atendidas.

Su historia personal explica la fuerza de su causa: el 30 de octubre de 2015, hombres armados se llevaron a su hijo Alejandro, de 21 años, en Los Mochis, Sinaloa. Cuatro años después, el 4 de mayo de 2019, otros dos de sus hijos, Marco Antonio, de 31 años, y Jesús Adrián, de 15, fueron privados de la libertad. Días más tarde, su hijo menor fue devuelto con vida; los otros dos continúan desaparecidos.

Ceci Flores pide respaldo a Claudia Sheinbaum: “No quiero irme con los brazos vacíos”. Foto: Especial.
Ceci Flores pide respaldo a Claudia Sheinbaum: “No quiero irme con los brazos vacíos”. Foto: Especial.

Ese dolor dio origen al colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que bajo su conducción ha realizado miles de hallazgos en fosas clandestinas y sitios de búsqueda, recuperando restos humanos y aportando información clave para la identificación de personas desaparecidas.

Lee también:

Sin embargo, los resultados obtenidos por la sociedad civil no han sido acompañados por una coordinación gubernamental eficaz, según denuncia Ceci Flores.

La líder del colectivo señala rezagos en las comparativas genéticas, falta de acompañamiento policial durante las búsquedas en campo y carencias materiales básicas: vehículos adecuados, combustible y agua.

A pesar de ello, subraya, la voluntad de las madres buscadoras permanece intacta.

El llamado de Ceci Flores no es solo personal. Es la exigencia de miles de familias que, desde hace años, buscan respuestas y esperan que el Estado esté a la altura de una crisis humanitaria que sigue abierta.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]