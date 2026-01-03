Más Información

Agremiados a la Sección 22 del SNTE y organizaciones sociales de marcharon en la capital del estado para , luego de la invasión de Estados Unidos y la sustracción del presidente

"Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, no es acrítica ni dogmática; es una solidaridad de clase, de pueblo a pueblo, sustentada en la , la justicia social y la dignidad humana", explicó el magisterio oaxaqueño.

La movilización partió de la fuente de las Ocho Regiones hacia el zócalo de la ciudad de Oaxaca, alrededor de las 17:00 horas de esta tarde.

La Sección 22 del SNTE informó que la marcha tiene los objetivos de fortalecer la unidad de los pueblos latinoamericanos, impulsar la solidaridad entre las y los trabajadores de la educación, defender la educación pública como un derecho social y no como mercancía, y mantener viva la organización de base como herramienta fundamental de resistencia.

"Reiteramos que la lucha del pueblo venezolano forma parte de la lucha histórica de los pueblos de América Latina contra el imperialismo, el neoliberalismo y toda forma de dominación", aseguró.

