Maduro desea "feliz año nuevo" en EU; difunden video tras ser capturado

EN VIVO: EU depone y captura a Nicolás Maduro; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

Ataque de EU en Venezuela deja al menos 40 muertos, reporta New York Times; hay militares y civiles entre las víctimas

Ningún país está a salvo de una posible intervención de EU, señala experta; ataque a Venezuela sienta "precedente negativo"

EU ocupará el vacío que deja Maduro: Trump; "vamos a dirigir el país" hasta la transición

Captura de Maduro: Así es el USS Iwo Jima (LHD-7), el buque de asalto anfibio que traslada al líder venezolano a EU

EU captura a Nicolás Maduro: Así fue “Absolute Resolve”, la operación para detener al líder venezolano

Países de AL han buscado a México tras ataque de EU a Venezuela, dice Sheinbaum; hace un llamado a la unidad

Comunidad internacional reacciona a ataques de EU a Venezuela y captura de Maduro; entre petición de explicaciones y el llamado al diálogo

Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo"; fue "como un show de tv"

AMLO sale de su retiro y acusa secuestro de Maduro por EU; "mis convicciones me impiden callar"

México pide a connacionales no viajar a Venezuela; pide contactar a Embajada

La Casa Blanca compartió las primeras imágenes de Nicolás Maduro tras su detención por fuerzas estadounidenses.

En el video que se publicó en redes sociales el mandatario de Venezuela dice: "¡Happy new year!", mientras camina escoltado por agentes de la DEA.

En breve más información....

