Más Información
Ataque de EU en Venezuela deja al menos 40 muertos, reporta New York Times; hay militares y civiles entre las víctimas
Ningún país está a salvo de una posible intervención de EU, señala experta; ataque a Venezuela sienta "precedente negativo"
Captura de Maduro: Así es el USS Iwo Jima (LHD-7), el buque de asalto anfibio que traslada al líder venezolano a EU
EU captura a Nicolás Maduro: Así fue “Absolute Resolve”, la operación para detener al líder venezolano
Países de AL han buscado a México tras ataque de EU a Venezuela, dice Sheinbaum; hace un llamado a la unidad
Comunidad internacional reacciona a ataques de EU a Venezuela y captura de Maduro; entre petición de explicaciones y el llamado al diálogo
La Casa Blanca compartió las primeras imágenes de Nicolás Maduro tras su detención por fuerzas estadounidenses.
En el video que se publicó en redes sociales el mandatario de Venezuela dice: "¡Happy new year!", mientras camina escoltado por agentes de la DEA.
En breve más información....
Lee también Tras captura de Maduro, presuntos chavistas circulan armados en Venezuela; comercios permanecen cerrados
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]