Ataque de EU en Venezuela deja al menos 40 muertos, reporta New York Times; hay militares y civiles entre las víctimas

Ningún país está a salvo de una posible intervención de EU, señala experta; ataque a Venezuela sienta "precedente negativo"

Maduro ya está en EU; avión que lo traslada aterriza en Nueva York

Estados Unidos descabeza al gobierno de Venezuela; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

EU ocupará el vacío que deja Maduro: Trump; "vamos a dirigir el país" hasta la transición

Captura de Maduro: Así es el USS Iwo Jima (LHD-7), el buque de asalto anfibio que traslada al líder venezolano a EU

EU captura a Nicolás Maduro: Así fue “Absolute Resolve”, la operación para detener al líder venezolano

Países de AL han buscado a México tras ataque de EU a Venezuela, dice Sheinbaum; hace un llamado a la unidad

Comunidad internacional reacciona a ataques de EU a Venezuela y captura de Maduro; entre petición de explicaciones y el llamado al diálogo

Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo"; fue "como un show de tv"

AMLO sale de su retiro y acusa secuestro de Maduro por EU; "mis convicciones me impiden callar"

México pide a connacionales no viajar a Venezuela; pide contactar a Embajada

Centenares de seguidores del chavismo protestaron el sábado en la captura del presidente , algunos con su retrato en alza, mientras sus detractores, temerosos, guardan silencio en las calles pero explotan en redes sociales.

Agentes vestidos de negro, con el rostro cubierto y armas largas recorrían nerviosos el centro de la capital venezolana, donde se ubican oficinas públicas.

Largas filas de venezolanos que buscan abastecerse se formaron frente a los pocos supermercados abiertos y en estaciones de gasolina.

Los agentes también custodian el palacio presidencial de Miraflores, donde Maduro encabezó recientes mítines contra el imperialismo en los que bailaba al ritmo electrónico de "No war, yes peace".

Partidarios armados del presidente venezolano Nicolás Maduro circulan en motocicleta a la entrada del barrio 23 de Enero. 03/01/26 Foto: Pedro Mattey / AFP
Tras los bombardeos militares estadounidenses en la madrugada, humaredas y un olor a pólvora invadieron las desoladas calles de Caracas en las primeras horas del día.

Las primeras explosiones expulsaron a muchos de sus camas en Caracas. Fue un estruendo desconocido para este país que no ha tenido guerras desde el siglo XIX, y que según el presidente Donald Trump será gobernado por Estados Unidos hasta que haya una transición pacífica del poder.

"Fue horrible, sentimos los aviones pasar encima de nuestra casa", contó bajo anonimato un residente del barrio Coche, cercano a Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de la ciudad, blanco de los ataques.

Trump anunció los bombardeos y el arresto del mandatario venezolano, y posteó una foto de Maduro esposado, con los ojos tapados con gafas oscuras y en ropa deportiva gris, en el buque militar estadounidense USS Iwo Jima camino a Nueva York, donde será juzgado por narcotráfico y terrorismo.

Partidarios armados del presidente venezolano Nicolás Maduro circulan en motocicleta a la entrada del barrio 23 de Enero. Foto: Pedro Mattey / AFP
Chavistas se declaran a favor Nicolás Maduro

"¡Que viva Nicolás Maduro!", vociferaron manifestantes chavistas desde una tarima con bocinas instalada en el centro de Caracas, mientras se escuchaban canciones típicas de los actos del derrocado mandatario. "¡Que viva!", respondía la multitud.

Unos 500 simpatizantes del oficialismo acudieron a la cita para exigir la liberación de Maduro y su esposa Cilia Flores, que también fue arrestada y trasladada a Estados Unidos.

"¿Cómo es eso que un gobierno extranjero viene y se mete en el país y saca al presidente? Es una cosa absurda", se quejó Katia Briceño, una profesora universitaria de 54 años.

"No fue tanta la sorpresa porque nosotros ya teníamos previsto que en cualquier momento nos podían atacar", dijo a la AFP Pastora Vivas, una miliciana de 65 años.

No se reportaron manifestaciones de la oposición. En sus filas hay temor luego de que protestas espontáneas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024 terminaran en represión y el arresto de más de 2.000 personas en 48 horas.

Un comentario que desagrade a las autoridades puede mandar a su autor a prisión.

Pero las redes sociales y plataformas de mensajes explotaban con expresiones de júbilo, videos, fotografías, artículos y muchos comentarios.

"Está pasando", escribió un joven venezolano con residencia en España al conocer la noticia del bombardeo. Poco después publicaba un video en el que aparecía llorando de emoción al enterarse del arresto de Maduro.

Partidarios armados del presidente venezolano Nicolás Maduro circulan en motocicleta a la entrada del barrio 23 de Enero. 03/01/26 Foto: Pedro Mattey / AFP
Comercios permanecen cerrados en Venezuela

Las persianas color gris de los comercios permanecieron en su mayoría cerradas, pero ante largas filas de compradores nerviosos algunos supermercados decidieron abrir a medias, sin permitir la circulación dentro de las tiendas.

En el barrio tradicional de La Candelaria reina la tranquilidad, mientras que en otros usualmente bulliciosos son pocos los transeúntes en la calle.

Los bombardeos agarraron a Nelson Pabón, de 53 años, con "la nevera vacía". En las afueras de un abasto solo halla algunos alimentos para la semana, pero tiene "fe en Dios en que todo se va a normalizar pronto".

