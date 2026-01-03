Más Información

EU ocupará el vacío de poder que deja Nicolás Maduro: Trump; "vamos a dirigir el país" hasta que haya una transición

Minuto a minuto: Estados Unidos ataca Venezuela y captura a Nicolás Maduro; Caracas denuncia "secuestro" del líder chavista

AMLO sale de su retiro político y acusa secuestro de Maduro por EU; "mis convicciones libertarias me impiden callar"

Maduro llegará hoy a Nueva York; será trasladado a una prisión federal, reporta CNN

Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo"; fue "como un show de tv"

Países de AL han buscado a México tras ataque de EU a Venezuela, dice Sheinbaum; hace un llamado a la unidad

Captura de Maduro: Así es el USS Iwo Jima (LHD-7), el buque de asalto anfibio que traslada al líder venezolano a EU

EU captura a Nicolás Maduro: Así fue “Absolute Resolve”, la operación para detener al líder venezolano

Trump difunde foto de captura de Nicolás Maduro; es trasladado a Nueva York

Comunidad internacional reacciona a ataques de EU a Venezuela y captura de Maduro; entre petición de explicaciones y el llamado al diálogo

EU acusa a Maduro de alianzas con cárteles mexicanos como el de Sinaloa y "Los Zetas"; dio pasaportes a narcotraficantes

"Algo se tiene que hacer con México", dice Trump tras ataques en Venezuela; captura de Maduro “no buscaba” ser un mensaje para Sheinbaum

El presidente de Estados Unidos, , publicó un video en su red social Truth Social en el que se burla de declaraciones pasadas del presidente venezolano, , en las que desafiaba a EU a capturarlo.

El vídeo, de 40 segundos, se inicia con Maduro Moros en una intervención sin fecha, en la que, con tono desafiante, afirma: "¡Venga por mí! Aquí los espero, en (Palacio de) Miraflores. ¡No se tarde en llegar, cobarde!".

La intervención de Maduro en el video es seguida de imágenes de un águila americana, el símbolo nacional de Estados Unidos, y videos tomados de las redes sociales del bombardeo de instalaciones militares en este sábado.

La madrugada de este sábado, las fuerzas armadas estadounidenses lanzaron ataques en la capital de Venezuela durante la captura de Maduro y de su esposa Cilia Flores.

