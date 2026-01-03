El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un video en su red social Truth Social en el que se burla de declaraciones pasadas del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en las que desafiaba a EU a capturarlo.

El vídeo, de 40 segundos, se inicia con Maduro Moros en una intervención sin fecha, en la que, con tono desafiante, afirma: "¡Venga por mí! Aquí los espero, en (Palacio de) Miraflores. ¡No se tarde en llegar, cobarde!".

La intervención de Maduro en el video es seguida de imágenes de un águila americana, el símbolo nacional de Estados Unidos, y videos tomados de las redes sociales del bombardeo de instalaciones militares en Venezuela este sábado.

La madrugada de este sábado, las fuerzas armadas estadounidenses lanzaron ataques en la capital de Venezuela durante la captura de Maduro y de su esposa Cilia Flores.

