Más Información

EU ocupará el vacío de poder que deja Nicolás Maduro: Trump; "vamos a dirigir el país" hasta que haya una transición

EU ocupará el vacío de poder que deja Nicolás Maduro: Trump; "vamos a dirigir el país" hasta que haya una transición

Minuto a minuto: Estados Unidos ataca Venezuela y captura a Nicolás Maduro; Caracas denuncia "secuestro" del líder chavista

Minuto a minuto: Estados Unidos ataca Venezuela y captura a Nicolás Maduro; Caracas denuncia "secuestro" del líder chavista

Trump difunde foto de captura de Nicolás Maduro; es trasladado a Nueva York

Trump difunde foto de captura de Nicolás Maduro; es trasladado a Nueva York

Maduro enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo en EU: Pam Bondi; "enfrentarán todo el rigor de la justicia"

Maduro enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo en EU: Pam Bondi; "enfrentarán todo el rigor de la justicia"

Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo"; fue "como un show de tv"

Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo"; fue "como un show de tv"

"Llegó la hora de la libertad" para Venezuela: María Corina Machado; Trump analizará una posible presidencia de la líder opositora

"Llegó la hora de la libertad" para Venezuela: María Corina Machado; Trump analizará una posible presidencia de la líder opositora

México condena acciones militares de Estados Unidos en Venezuela; llama a respetar el derecho internacional

México condena acciones militares de Estados Unidos en Venezuela; llama a respetar el derecho internacional

New York Times califica de "ilegal e imprudente" el ataque de EU en Venezuela; alerta por repunte de violencia y "sufrimiento"

New York Times califica de "ilegal e imprudente" el ataque de EU en Venezuela; alerta por repunte de violencia y "sufrimiento"

Comunidad internacional reacciona a ataques de EU a Venezuela y captura de Maduro; entre petición de explicaciones y el llamado al diálogo

Comunidad internacional reacciona a ataques de EU a Venezuela y captura de Maduro; entre petición de explicaciones y el llamado al diálogo

Rusia exige una aclaración "inmediata" sobre el paradero de Nicolás Maduro; China condena los ataques militares contra Venezuela

Rusia exige una aclaración "inmediata" sobre el paradero de Nicolás Maduro; China condena los ataques militares contra Venezuela

"Algo se tiene que hacer con México", dice Trump tras ataques en Venezuela; captura de Maduro “no buscaba” ser un mensaje para Sheinbaum

"Algo se tiene que hacer con México", dice Trump tras ataques en Venezuela; captura de Maduro “no buscaba” ser un mensaje para Sheinbaum

Divide a políticos mexicanos detención de Maduro; unos celebran y otros condenan ataques

Divide a políticos mexicanos detención de Maduro; unos celebran y otros condenan ataques

El presidente de Estados Unidos, , compartió por medio de su red social Truth Social la primera fotografía de la captura del mandatario venezolano, .

Con el mensaje "Nicolás Maduro, a bordo del ", el mandatario estadounidense difundió una de las imágenes más esperadas a nivel mundial, después del anunció de la detención la madrugada de este 3 de enero.

En la foto se puede observar al líder chavista esposado con los ojos y oídos tapados, usando una sudadera gris mientras sostiene una botella de agua, a bordo de un buque militar de EU en el Caribe.

Lee también

Detrás de la toma, se puede observar un agente de la Administración de Control de Drogas (DEA).

Trump anunció la madrugada de este sábado la captura de Maduro, y de su esposa Cilia Flores, tras bombardeo en la capital del país. Asegurando que "fue una operación brillante".

Horas más tarde, durante una entrevista con Fox News declaró que el mandatario venezolano y la primera dama "van camino de Nueva York. Han sido imputados en Nueva York. Fueros llevados primero a un buque, el Iwo Jima y seguirán camino de Nueva York".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

ESTA /iStock/Prostock-Studio

Costo para tramitar el permiso ESTA en 2026 y viajar sin visa a Estados Unidos

Pasaporte Mexicano. Foto: iStock/Bradai Abderrahmen

Precio del pasaporte mexicano 2026: Requisitos actualizados y cómo sacar fácil la cita por internet, WhatsApp o teléfono

Beca Rita Cetina 2026 estos alumnos de primaria DEBEN registrarse en enero para recibir el apoyo $1,900 pesos. Foto: Especial / Beca Rita Cetina

Beca Rita Cetina 2026: estos alumnos de primaria DEBEN registrarse en enero para recibir el apoyo $1,900 pesos

ISSSTE confirma PAGO DOBLE para pensionados y nueva edad de jubilación; esta la fecha exacta y el monto. Foto: Especial / ISSSTE

ISSSTE confirma PAGO DOBLE para pensionados y nueva edad de jubilación; esta la fecha exacta y el monto

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio. Foto: Especial

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T? A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio