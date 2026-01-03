Trump difunde foto de captura de Nicolás Maduro; es trasladado a Nueva York

Más Información
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió por medio de su red social Truth Social la primera fotografía de la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.
Con el mensaje "Nicolás Maduro, a bordo del USS Iwo Jima", el mandatario estadounidense difundió una de las imágenes más esperadas a nivel mundial, después del anunció de la detención la madrugada de este 3 de enero.
En la foto se puede observar al líder chavista esposado con los ojos y oídos tapados, usando una sudadera gris mientras sostiene una botella de agua, a bordo de un buque militar de EU en el Caribe.
Detrás de la toma, se puede observar un agente de la Administración de Control de Drogas (DEA).
Trump anunció la madrugada de este sábado la captura de Maduro, y de su esposa Cilia Flores, tras bombardeo en la capital del país. Asegurando que "fue una operación brillante".
Horas más tarde, durante una entrevista con Fox News declaró que el mandatario venezolano y la primera dama "van camino de Nueva York. Han sido imputados en Nueva York. Fueros llevados primero a un buque, el Iwo Jima y seguirán camino de Nueva York".
Trump analizará una posible presidencia de María Corina Machado en Venezuela; "elecciones de Maduro fueron una vergüenza", dice
