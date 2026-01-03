Más Información

EU ocupará el vacío de poder que deja Nicolás Maduro: Trump; "vamos a dirigir el país" hasta que haya una transición

Minuto a minuto: Estados Unidos ataca Venezuela y captura a Nicolás Maduro; Caracas denuncia "secuestro" del líder chavista

Trump difunde foto de captura de Nicolás Maduro; es trasladado a Nueva York

Maduro enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo en EU: Pam Bondi; "enfrentarán todo el rigor de la justicia"

Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo"; fue "como un show de tv"

"Llegó la hora de la libertad" para Venezuela: María Corina Machado; Trump analizará una posible presidencia de la líder opositora

México condena acciones militares de Estados Unidos en Venezuela; llama a respetar el derecho internacional

New York Times califica de "ilegal e imprudente" el ataque de EU en Venezuela; alerta por repunte de violencia y "sufrimiento"

Comunidad internacional reacciona a ataques de EU a Venezuela y captura de Maduro; entre petición de explicaciones y el llamado al diálogo

Rusia exige una aclaración "inmediata" sobre el paradero de Nicolás Maduro; China condena los ataques militares contra Venezuela

"Algo se tiene que hacer con México", dice Trump tras ataques en Venezuela; captura de Maduro “no buscaba” ser un mensaje para Sheinbaum

Divide a políticos mexicanos detención de Maduro; unos celebran y otros condenan ataques

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encontraría de momento en , según informó este sábado The New York Times, en medio de la especulación sobre el paradero de la dirigente, siguiente en la línea de sucesión presidencial tras la captura del actual gobernante, , por EU.

De acuerdo con tres personas cercanas a la vicepresidenta, citadas por el medio estadounidense, Rodríguez se mantiene a resguardo en la capital venezolana tras la operación relámpago de las fuerzas estadounidenses para sacar del país a Maduro y su esposa, .

Otras fuentes no confirmadas habían informado sobre un viaje de la vicepresidenta a países aliados como Rusia o Cuba, sin embargo, un alto funcionario venezolano habría asegurado a The New York Times que Rodríguez sigue siendo la candidata del partido de Maduro para sucederlo.

El presidente Nicolás Maduro. Foto: AFP
Lee también

Rodríguez pidió esta madrugada una prueba de vida de Maduro y Flores a Estados Unidos, después de que Trump confirmara un ataque contra el país suramericano y anunciara la captura de ambos para responder ante la Justicia en Nueva York por cuatro cargos, entre ellos por narcoterrorismo y posesión de armas peligrosas.

Trump dijo a FoxNews que tendría que "analizar" si respalda a la Premio Nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado como líder de una transición en Venezuela tras la captura de Maduro.

"Bueno, vamos a tener que analizarlo ahora mismo. (En Venezuela) tienen a una vicepresidenta, como saben. Es decir, no sé qué tipo de elecciones fueron esas, pero, saben, las elecciones de Maduro fueron una vergüenza", insistió el republicano, que acusa al venezolano de liderar una red de narcotráfico y de manipular los comicios presidenciales de 2024 en esa nación.

sg

