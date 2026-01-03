Una foto que se está compartiendo en Internet tras la captura por parte de Estados Unidos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está "editada o generada en su mayor parte o en su totalidad con herramientas de inteligencia artificial (IA) de Google", según un análisis de la foto realizado por la propia herramienta Gemini de Google.

La conclusión de Gemini de que la imagen fue editada o generada con IA se basó "en una herramienta especializada... para detectar SynthID, una marca de agua digital que Google incrusta en los píxeles del contenido creado con sus herramientas de IA".

Según Gemini, esta marca de agua es "imperceptible para el ojo humano, pero puede ser detectada por un software".

Foto difundida en redes sociales sobre la captura de Maduro, creada con IA. Foto: Captura de pantalla

