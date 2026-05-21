El Gobierno del Estado de México presentó el programa "Destinos Futboleros", una iniciativa turística que operará durante 29 días con el objetivo de atraer a visitantes nacionales y extranjeros en el marco del Mundial de Futbol.

La estrategia abarcará 14 sedes distribuidas en los 12 Pueblos Mágicos de la entidad, la capital Toluca y el Barrio Mágico de Tenayuca-Santa Cecilia, donde se ofrecerán actividades recreativas de forma gratuita.

"Destinos Futboleros" estará presente en 14 sedes culturales y deportivas. | Foto: Especial.

El arranque del proyecto cultural coincidirá con las actividades del partido de despedida de la Selección Mexicana, el cual se disputará el próximo 4 de junio en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

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El objetivo es disfrutar de la cultura, gastronomía y diversos deportes gratuitos en el territorio mexiquense.

¿Qué actividades habrá en "Destinos futboleros"?

El programa contempla el desarrollo de eventos de convivencia y recreación como un torneo deportivo entre los Pueblos Mágicos, pabellones gastronómicos y artesanales, y la exposición fotográfica denominada “Estadio de México”.

Asimismo, se implementará la “Ruta Balón”, un circuito que recorrerá los puntos emblemáticos de los municipios participantes. También, la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM) realizará presentaciones especiales.

Se implementará la “Ruta Balón”, un circuito que recorrerá los puntos emblemáticos de los municipios participantes. | Foto: Especial.

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Cada sede contará con:

Módulos de orientación e información turística para promover los destinos mexiquenses

Stands itinerantes del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal (CEAPE)

Puntos de exhibición de CASART

Pabellones artesanales para la exhibición y comercialización de productos

El proyecto busca posicionar al Estado de México como un referente turístico durante el Mundial de Futbol.

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JACL/cr