La capital de Venezuela se convirtió este sábado en el epicentro de una crisis política y militar sin precedentes. Tras una madrugada marcada por detonaciones y el sobrevuelo de aeronaves en Caracas y los estados La Guaira, Miranda y Aragua, la incertidumbre sobre el paradero de la alta cúpula del gobierno venezolano desató una serie de protestas por parte de seguidores del oficialismo en el centro de la ciudad.

Simpatizantes del chavismo se concentraron en las cercanías del Palacio de Miraflores, portando imágenes de Nicolás Maduro y del fallecido Hugo Chávez. La consigna "Queremos a Maduro" resuena en las calles del centro, mientras las autoridades locales advierten que no abandonarán la protesta hasta obtener información sobre el paradero del jefe de Estado.

De acuerdo con los reportes de la agencia EFE, la situación dio un giro cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó a través de su red social Truth Social sobre la ejecución exitosa de un "ataque a gran escala contra Venezuela". En su mensaje, el mandatario estadounidense confirmó la captura de Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, detallando que a ambos fueron sacados del país por vía aérea en medio de la operación militar.

Foto: EFE

Ante estos acontecimientos, el Tren Ejecutivo venezolano reaccionó con vehemencia, exigiendo responsabilidades directas a Washington. El canciller Iván Gil solicitó la devolución "de manera inmediata" de Maduro y Flores, responsabilizando a la administración Trump por su integridad física.

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, ataviada en uniforme militar, calificó el ataque de "hostil" y denunció que el mandatario ha sido "secuestrado". Mientras, Nahúm Fernández, jefe de gobierno del Distrito Capital, anunció movilizaciones en todo el territorio nacional para exigir una "fe de vida" del presidente y el respeto a los derechos humanos.

"Nosotros estamos en las calles pidiendo una fe de vida, que nos devuelvan a nuestro presidente que lo han secuestrado", sentenció la almirante Carmen Meléndez.

La comunidad internacional observa con atención este desarrollo, que representa la escalada más grave en las relaciones entre ambos países, tras el uso de misiles contra objetivos en la zona norte del país sudamericano durante las primeras horas de este 3 de enero.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que desconocen el paradero de Maduro y Flores, mientras que el fiscal general, Tarek William Saab, denunció su "secuestro". *Con información de EFE

