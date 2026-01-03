Más Información

EU ocupará el vacío de poder que deja Nicolás Maduro: Trump; "vamos a dirigir el país" hasta que haya una transición

Minuto a minuto: Estados Unidos ataca Venezuela y captura a Nicolás Maduro; Caracas denuncia "secuestro" del líder chavista

EU captura a Nicolás Maduro: Así fue “Absolute Resolve”, la operación para detener al líder venezolano

Trump difunde foto de captura de Nicolás Maduro; es trasladado a Nueva York

Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo"; fue "como un show de tv"

Países de AL han buscado a México tras ataque de EU a Venezuela, dice Sheinbaum; hace un llamado a la unidad

Maduro enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo en EU: Pam Bondi; "enfrentarán todo el rigor de la justicia"

Aeronave que traslada a Maduro a EU habría hecho una escala en Puerto Rico por "emergencia médica" del líder venezolano, reportan

Que Cuba "ponga sus barbas a remojar", dice Marco Rubio, tras captura de Maduro; "es un desastre, gobernado por hombres seniles"

Comunidad internacional reacciona a ataques de EU a Venezuela y captura de Maduro; entre petición de explicaciones y el llamado al diálogo

EU acusa a Maduro de alianzas con cárteles mexicanos como el de Sinaloa y "Los Zetas"; dio pasaportes a narcotraficantes

"Algo se tiene que hacer con México", dice Trump tras ataques en Venezuela; captura de Maduro “no buscaba” ser un mensaje para Sheinbaum

El presidente de , Miguel Díaz-Canel, llamó a América Latina a "cerrar filas" ante el ataque de Estados Unidos a Venezuela, un fuerte aliado de La Habana, y el "secuestro" del mandatario .

"¡A cerrar filas pueblos de América. No dejemos pasar al gigante de las siete leguas!", dijo Díaz-Canel en una concentración en La Habana, convocada de forma expedita por el gobernante Partido Comunista.

"Estados Unidos no tiene autoridad moral ni de ningún tipo para sacar de su país por la fuerza al presidente venezolano, pero (...) sí es responsable ante el mundo" de su "integridad física", añadió Díaz-Canel en el acto, al que asistieron varios millares de personas, incluido el embajador venezolano, Orlando Maneiro.

Díaz-Canel denunció "un acto de terrorismo de estado", que representa "una expresión inequívoca del (...) neofascismo que se pretende imponer a la humanidad".

En una conferencia de prensa junto al presidente estadounidense Donald Trump, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró este sábado que el gobierno cubano debería estar preocupado tras la captura de Maduro.

En el acto, los cubanos agitaron banderas de Cuba y Venezuela y gritaron consignas como "Cuba y Venezuela, una sola bandera".

"Temor no tenemos, estamos preparados para enfrentar lo que sea necesario por Venezuela, por Cuba", declaró a la AFP Yamila Sarduy, de 52 años y una de las participantes en la concentración.

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, Trump ha aumentado la presión sobre Cuba, país al que regresó a la lista estadounidense de "Estados patrocinadores del terrorismo", lo que obstaculiza los viajes y los flujos económicos.

