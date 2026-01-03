Más Información
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llamó a América Latina a "cerrar filas" ante el ataque de Estados Unidos a Venezuela, un fuerte aliado de La Habana, y el "secuestro" del mandatario Nicolás Maduro.
"¡A cerrar filas pueblos de América. No dejemos pasar al gigante de las siete leguas!", dijo Díaz-Canel en una concentración en La Habana, convocada de forma expedita por el gobernante Partido Comunista.
"Estados Unidos no tiene autoridad moral ni de ningún tipo para sacar de su país por la fuerza al presidente venezolano, pero (...) sí es responsable ante el mundo" de su "integridad física", añadió Díaz-Canel en el acto, al que asistieron varios millares de personas, incluido el embajador venezolano, Orlando Maneiro.
Díaz-Canel denunció "un acto de terrorismo de estado", que representa "una expresión inequívoca del (...) neofascismo que se pretende imponer a la humanidad".
En una conferencia de prensa junto al presidente estadounidense Donald Trump, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró este sábado que el gobierno cubano debería estar preocupado tras la captura de Maduro.
En el acto, los cubanos agitaron banderas de Cuba y Venezuela y gritaron consignas como "Cuba y Venezuela, una sola bandera".
"Temor no tenemos, estamos preparados para enfrentar lo que sea necesario por Venezuela, por Cuba", declaró a la AFP Yamila Sarduy, de 52 años y una de las participantes en la concentración.
Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, Trump ha aumentado la presión sobre Cuba, país al que regresó a la lista estadounidense de "Estados patrocinadores del terrorismo", lo que obstaculiza los viajes y los flujos económicos.
