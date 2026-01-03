Comunidad internacional reacciona a ataques de EU a Venezuela y captura de Maduro; entre petición de explicaciones y el llamado al diálogo

Europa

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó este sábado que todos los países deberían "respetar el derecho internacional", después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la captura de su par venezolano Nicolás Maduro en un "ataque a gran escala".

"Quiero establecer primero los hechos, quiero hablar con el presidente Trump, quiero hablar con los aliados", declaró el dirigente británico en unas breves declaraciones emitidas por la televisión local horas después del ataque estadounidense.

"Puedo afirmar con total claridad que no hemos participado en ello. Y, como saben, siempre digo y creo que todos debemos respetar el derecho internacional", añadió.

Alemania

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania mostró este sábado su preocupación por la situación en Venezuela, que observa con mucha atención.

"Observamos la situación en Venezuela con mucha atención y seguimos las últimas noticias con mucha preocupación", señalaron a EFE desde del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, que indicó que se encuentra en contacto con la Embajada de Alemania en Caracas.

"La situación sigue siendo confusa en algunos aspectos. El comité de crisis del Gobierno federal se reúne hoy en el Ministerio de Asuntos Exteriores", abundó el ministerio germano, desde donde se recordó que Berlín está coordinándose con sus socios internacionales ante la situación en Venezuela.

Rusia

Rusia exigió el sábado una aclaración "inmediata" sobre el paradero del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y se mostró "extremadamente" alarmada por los informes de que Estados Unidos lo sacó "por la fuerza" del país.

"Estamos extremadamente alarmados por los informes de que el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa fueron sacados por la fuerza del país como resultado de la agresión estadounidense de hoy. Exigimos una aclaración inmediata de la situación", señaló el Ministerio ruso de Relaciones Exteriores en un comunicado.

América Latina

Brasil

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó este sábado los ataques de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro, anunciada por Donald Trump, como una "afrenta gravísima" a su soberanía.

"Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente sobrepasan una línea inaceptable" y amenazan "la preservación de la región como zona de paz", afirmó el mandatario en X.

México

La cancillería de México condenó este sábado el ataque de Estados Unidos a Venezuela y advirtió que cualquier "acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional".

"El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela", dijo la cancillería en un comunicado.

Bolivia

El Gobierno de Bolivia expresó este sábado su apoyo al "pueblo venezolano" en lo que consideró el inicio de un camino de "recuperación de su democracia" y consideró "ineludible" que haya una "transición democrática real" en ese país, tras el ataque aéreo de Estados Unidos y el anuncio de la detención del líder venezolano Nicolás Maduro.

La Cancillería boliviana señaló en un comunicado que "apoya de manera firme e inmediata al pueblo venezolano en este camino iniciado de recuperación de su democracia, de restitución del orden constitucional y garantía" del "ejercicio pleno de los derechos humanos, civiles y políticos que han sido sistemáticamente vulnerados".

"Bolivia sostiene que la actual crisis que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela es consecuencia directa del colapso del Estado de derecho y de la consolidación de estructuras criminales que han capturado al Estado venezolano", sostuvo el ministerio boliviano de Exteriores.

Ecuador

"A todos los criminales narco chavistas les llega su hora", aseguró este sábado el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tras conocerse el anuncio de su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre la captura del líder venezolano Nicolás Maduro.

"A María Corina Machado y Edmundo González y al pueblo venezolano: es momento de recuperar su país. Tienen un aliado en Ecuador", finalizó en su mensaje el mandatario, quien no reconoció el Gobierno de Maduro proclamado en las últimas elecciones y quien estuvo en diciembre pasado en Oslo para acompañar a la líder de la oposición en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz.

Paraguay

El Gobierno de Paraguay instó este sábado a "priorizar vías democráticas que garanticen una transición ordenada", tras el ataque aéreo de Estados Unidos en Caracas y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en Asunción.

"El Paraguay observa con atención el desarrollo de los acontecimientos actuales en Venezuela y hace un llamado a priorizar vías democráticas que garanticen una transición ordenada", señaló en un comunicado la Cancillería de Paraguay, país que no reconoce a Maduro, quien rompió en enero de 2025 las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Asia

China

El Gobierno chino recomendó este sábado a sus ciudadanos evitar viajes a Venezuela ante el "significativo aumento de los riesgos de seguridad" tras los ataques militares lanzados por Estados Unidos contra ese país, según un aviso difundido por el Ministerio de Exteriores y la embajada china en Caracas.

En un comunicado publicado a través de canales oficiales, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China y su representación diplomática en Venezuela instaron a los ciudadanos chinos a no desplazarse al país suramericano "en el futuro próximo", al tiempo que pidieron a quienes ya se encuentran allí extremar las precauciones.

El comunicado chino no incluye valoraciones políticas sobre la operación estadounidense ni sobre la situación interna venezolana, y se limita a transmitir recomendaciones de seguridad para sus ciudadanos en el país.