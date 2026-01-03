Maduro responderá por cargos de narcotráfico y terrorismo en EU: Pam Bondi; "enfrentarán todo el rigor de la justicia estadounidense"

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, están acusados de narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos y pronto responderán ante la justicia, anunció este sábado la fiscal general estadounidense, Pam Bondi.

"Pronto enfrentarán todo el rigor de la justicia estadounidense en suelo estadounidense, en tribunales estadounidenses", declaró Bondi en un mensaje en X.

Maduro y su esposa fueron capturados y extraídos de Venezuela en una operación militar estadounidense, anunció el presidente Donald Trump.

Bondi indicó que el líder chavista es acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Asimismo, la fiscal general de Estados Unidos dio a conocer que Maduro y su esposa han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York.

En su mensaje en X, Bondi también agradeció al presidente Donald Trump "por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense", y a las fuerzas armadas de EU "que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales".

